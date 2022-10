Elenoire Ferruzzi racconta la sua storia: "Dal monolocale alla vita di lusso"

ElenoireFerruzzi è una delle regine indiscusse della night life milanese. Eppure l?icona LGBT, come tanti protagonisti della vita meneghina, è arrivata nel capoluogo lombardo dalla provincia.

Ieri la donna nella Casa del Gf Vip ha ripercorso i suoi inizi nel mondo dello spettacolo. La Ferruzzi è nata infatti a Laveno-Mombello, un paesino in provincia di Varese sul Lago Maggiore, dove tutt?ora vivono i suoi genitori. Appena diventata maggiorenne Elenoire però ha subito sentito l?esigenza di spiccare il volo e lasciare la cittadina per approdare nella grande città.

Gli inizi a Milano

La giovane Ferruzzi è così partita alla volta di Milano, anche se gli inizi non sono stati facili, racconta, non avendo potuto contare sull?appoggio della famiglia: ?Abitavo dai miei in una casa enorme a Laveno, quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrarissimi. Mio padre mi ha detto ?Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti dò una lira?.

Elenoire però non si è fatta scoraggiare e pur di coltivare il suo sogno si è arrangiata, vivendo in un minuscolo monolocale: ?E così ho fatto, mi sono arrangiata. La mia prima casa a Milano? Abitavo in un buco zona Viale Monte Nero. La mia casa era grande come la sauna [del Grande Fratello Vip, ndr]. Una volta mia madre venne a trovarmi, appena aprii la porta mi disse ?se entro io devi uscire te, forse è meglio se andiamo in un bar??.

La nuova vita di lusso a Milano

Quella situazione faceva soffrire la donna, che comunque non si è scoraggiata e ha continuato a sognare: ?Ho sofferto talmente tanto in quella situazione che mi son detta: appena avrò dei soldi vorrò solo case grandi!?.

La Ferruzzi ha poi sfondato nel mondo dello spettacolo, riuscendo a coronare tutti i suoi sogni, compreso quello di una grande casa nel milanese. Pare che Elenoire viva in una lussuosa magione, con tanto di colf in casa: ?Ho due ingressi uno in una via, l?altro in un?altra via. Ora c?è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì?.