Gf Vip, Elisabetta Gregoraci su Briatore: "Mi ha lasciata sola al funerale di mia mamma per andare in discoteca"

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si sta mostrando per quella che è, senza coprirsi dietro maschere che fino a poco tempo fa - quando era ancora Lady Briatore - spesso indossava, ma soprattutto senza nascondere le cicatrici collezionate negli ultimi anni.

La fine del matrimonio con Flavio Briatore, dal quale ha avuto il figlio Nathan Falco, l'ha segnata molto e soltanto oggi la showgirl trova il coraggio per parlarne. Dopo aver dichiarato di aver sacrificato molto per lui, Elisabetta si è lasciata andare a confidenze ancora più intime. Ieri sera, quando Patrizia De Blanck le ha chiesto i motivi per cui ha deciso di mettere un punto, ha risposto senza mezzi termini: "Mi trascurava molto. Era sempre molto impegnato. É successa una cosa che mi ha fatto rimanere male, quando è stata male mia mamma. Mia mamma è morta e il giorno del funerale lui se n'è andato e mi ha lasciata sola, perché se ne doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel'ho mai perdonato, da lì mi è scattato tutto".

Elisabetta Gregoraci ne parla ancora molto scossa, mentre in casa pimoba il gelo: "Pesavo 20 chili meno di adesso, ero stremata da questa cosa. Stavo molto male. Quando è morta ho chiamato subito lui, è venuto in Calabria. Abbiamo fatto la cerimonia, poi alle quattro mi fa 'andiamo?' e io gli dico sì, che dovevamo andare a seppellirla. Lui invece mi dice che dovevamo andare in discoteca che c'era l'inaugurazione. E se n'è andato. Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela. Non si fa. Io sono sempre stata accanto a lui quando è stato male. Questa cosa mi ha ferito tanto". Le sue sono parole più di delusione che di condanna e spiega: "Lui non è cattivo, ma non sa gestire certe situazioni". "Questa è la mancanza di sensibilità di certi uomini" senzenzia la contessa De Blanck.