Elisabetta Gregoraci torna su Flavio Briatore e rincara: “Non ha protetto nostro figlio”

(Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci commentano le dichiarazioni di Flavuio Briatore)

All’indomani della puntata del GF Vip che l’ha vista al centro della scena per replicare all’ex marito, Elisabetta Gregoraci è tornata a commentare l’accaduto insieme a Pierpaolo Pretelli con cui è nata una complicità ormai innegabile. “Ne sei uscita da signora, perché prima di tutto pensi a tuo figlio. Il bambino guarda. Sei la madre di suo figlio”, ha argomentato il modello a proposito del modo in cui la showgirl si è difesa dalle dichiarazioni di Flavio Briatore sul suo conto: “Sempre i soldi in mezzo. Io non mi intrometto, non sono cose mie, ma tutti hanno applaudito”.

Evidente l’amarezza di Elisabetta rispetto all’accaduto che l’ha indotta a pensare al figlio Nathan Falco, in qualche modo coinvolto dalle dichiarazioni che il padre ha fatto su di lei: “Lui non l'ha protetto. Ha detto un sacco di cose… È sempre legato ai soldi. E poi sono cose non vere, per quello ho voluto ribadire”.

Elisabetta Gregoraci, la replica all’ex marito Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha replicato alle dichiarazioni che l’ex marito Flavio Briatore ha rilasciato in un’intervista al Fatto Quotidiano nella sesta puntata del GF Vip in onda venerdì 2 ottobre 2020. “Quando l’ho conosciuto lui aveva già tutte le case, automaticamente queste cose qui non le ho pretese quando ci siamo lasciati. Tranne passare 15 giorni l’anno con mio figlio in vacanza, perché mi spetta”, ha affermato la showgirl. Quanto all’affermazione di Briatore “Non dico quanto le do al mese, ma non è obbligata ad andare a tagliare nastri alla festa della castagna a Reggio Calabria”, Elisabetta Gregoraci ha replicato: “Subito dopo la separazione uscirono delle dichiarazioni secondo le quali avrei preso tanti soldi, ma non è assolutamente vero”. Infine, il commento sulla questione della sua partecipazione al GF Vip per far valere la sua autonomia: “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Non mi vergogno di andare a tagliare nastri, Non mi vergogno di essere qui con questi ragazzi fantastici, se ne facesse una ragione”.