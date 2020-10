Gf Vip, lite furibonda tra Guenda ed Enock dopo la battutaccia di suo fratello

Non si placa la polemica - fuori e dentro la Casa del Gf Vip - dopo la battutaccia che Mario Balotelli ha fatto venerdì sera a Dayane Mello. Una frase per cui il calciatore si è scusato poco dopo in diretta, su richiesta di Alfonso Signorini, ma che larga parte dei compagni d'avventura della modella continuano a condannare, mentre suo fratello Enock tace.

La lite furiosa tra Enock e Guenda

É proprio questo che ha mandato fuori di sé Guenda. Domenica sera, a tavola, la figlia di Maria Teresa Ruta ha chiesto a Balotelli junior di dissociarsi dalle parole del calciatore, visto che nel pomeriggio si era rifiutato di giocare al maggiordomo perché "Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, anche la mamma di Andrea Zelletta, si potrebbero sentire toccate". "Come hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche - ha risposto di tutto punto Guenda - avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli". Apriti cielo. Enock diventa una furia, si alza dal tavolo e lancia via il microfono scagliandosi contro Guenda: "Vaff***! Chi ca*** sei?". Tra gli altri vip c'è chi lo difende, come Patrizia De Blanck, che trova fuori luogo tornare sulla vicenda a tavola, davanti a tutti.

"Mi piacerebbe che dicesse 'amo mio fratello' ma si dissociasse almeno da quello che ha detto" continua Guenda a tavola, dovesono rimasti Oppini, Dayane e sua madre Maria Teresa Ruta. Poco dopo torna Enock: "Chi ti credi di essere? - tuona - Smettila, cosa vuoi tirare fuori? Cosa devo dire io? L'ho detto io? La persona che l'ha detto si è scusata, perché devi ritirare fuori questo discorso?". Ma Guenda non molla: "Credo di essere una donna. Ci sono persone che sono state offese. Non ti si può dire niente Enock". La tensione è alle stelle.

Lite Enock-Guenda



Guenda l'unica ad aver avuto il coraggio di denunciare quello schifo. BRAVA. #GFVIP pic.twitter.com/dYdBX2TM1x — OnlyTrash (@OnlyTrash7) October 26, 2020

La battutaccia di Mario Balotelli a Dayane Mello

Ospite della puntata di venerdì scorso, Mario Balotelli è entrato nella Casa per incontrare il fratello. Qui ha rivisto anche Dayane, sua ex fiamma, alla quale ha rivolto una battuta a dir poco squallida. Alfonso Signorini ha chiesto alla modella se avrebbe voluto che Balotelli diventasse un nuovo concorrente del GF e, davanti alla sua risposta affermativa, ha ribadito: "Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro". La replica vergognosa: "Mi vuole lì dentro poi dice 'Basta, basta fa male'".

La battutaccia di Mario Balotelli a Dayane Mello e il messaggio di "scuse" sui social