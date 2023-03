Gf Vip, sorpresa per Daniele Dal Moro: il gieffino in lacrime

Il Grande Fratello Vip regala anche momenti dolci e commoventi, come accaduto nella puntata del 6 marzo, che ha visto Daniele Dal Moro protagonista di una sorpresa. Chiamato da Alfonso Signorini ad andare nel cortiletto, il modello si è ritrovato in lacrime leggendo una lettera della madre, Loretta, con la quale - a detta del conduttore - avrebbe un rapporto simile a quello con Oriana, fatto di alti e bassi e per nulla scontato, ma estremamente vero.

La lettera per Daniele

Nel messaggio la madre di Dal Moro ha parlato dell'innata sensibilità, dei sentimenti, dell'altruismo e della generosità del figlio. Non solo: Loretta ha colto il punto, sostendendo che il modello aveva bisogno di fidarsi di qualcuno, anche se niente gli impedirà di sbagliare, e pensa che Daniele avesse proprio bisogno di partire da qui per stare meglio, definendo il Gf Vip la sua terapia. "Si tratta di un'esperianza forte, che ti obbliga a riflettere sui tuoi comportamenti e da cui ogni volta cerchi di imparare per uscirne migliore. Sei quello che si vede, senza mezze misure, con qualche eccesso ma leale. Apprezzo questo aspetto di te: vai avanti, con quella forza che hai sempre dimostrato nei momenti più difficili."

Commosso dalle sue parole, il modello ha ammesso di non parlare mai della donna che lo ha messo al mondo perché è molto simile a lui: "È troppo sensibile. Dico sempre che persone sensibili come lei non dovrebbero esserci perché la sensibilità ti fa anche soffrire tanto. Per il bene suo, mica per il mio. La maggior parte delle cose che ho fatto nella vita, non le ho fatte per me. Le ho fatte per lei, per vederla felice".

Daniele Dal Moro: "Faccio il meglio che posso con quello che ho"

Prima di passare ad altro, Alfonso Signorini ricorda in diretta un paio di passaggi della lettera. Il primo riguarda la capacità di Daniele di lasciarsi abbandonare all'altruismo e alla generosità, due qualità che non riesce a nascondere nonostante la sua forte sensibilità: "A volte c'è la paura di non essere accettati, capiti. A volte bussano i dolori della vita e diventa tutto più complicato", ha detto il conduttore. Il secondo punto su cui si è soffermato è la definizione "terapia" in riferimento al reality show. "Secondo me, questa esperienza ha aggiunto un valore importante alla tua vita", ha dichiarato Signorini. "È il motivo per cui sono voluto tornare al Gf Vip. È un'esperienza che mi ha dato tantissimo, e devo dirti che me ne sono accorto con il passare del tempo. Faccio il meglio che posso con quello che ho", ha concluso il gieffino.