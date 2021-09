GF Vip 6, Katia Ricciarelli a rischio squalifica? Ecco cosa ha detto

Dopo neanche 48 ore di Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha fatto scoppiare il primo 'caso' di stagione. L'ex moglie di Pippo Baudo è presto scivolata, e in più occasioni, scatenando i social, tra chi ne chiede l'immediata squalifica e chi tende a giustificarla.

Il "ricchi*ne" di Katia Ricciarelli

La soprano, 75 anni, ha apostrofato l'appariscente camicia di Alex Belli con un "sembri un poco ricchi*ne". Un'uscita che molti hanno definito semplice 'gaffe', battuta venuta male, mentre in tanti invocano la mano pesante del GF invocando sanzioni drastiche. Non contenta Ricciarelli ha bissato, definendo "paralitiche” le ragazze della casa davanti a Manuel Bortuzzo. Non propriamente un debutto da ricordare per Katia, che rischia di fare la fine di Fausto Leali, squalificato dopo non pochi inciampi verbali, e Alda D'Eusanio, cacciata dalla Casa dopo aver diffamato Laura Pausini e il suo compagno.

Nel dubbio Ricciarelli ha già avuto una lite con due inquiline, Soleil Sorge e Raffaella Fico, "colpevoli" di aver chiesto al GF di poter fare uno scherzo agli altri concorrenti, facendo credere loro che qualcuno avesse pronunciato delle frasi sessiste e fosse a rischio squalifica. Scherzo che a Katia non è affatto piaciuto. "Sfacciate. Io sono una persona leggera, ma questo non è uno scherzo". 48 ore appena e la tensione è già alta.

Ora cosa succede?

Domani sera, con la 2a puntata in prime time del reality di Canale 5, scopriremo la verità, ma è facile immaginare un Alfonso Signorini nuovamente 'bacchettone', causa inquilini un po' troppo a briglie sciolte. Lo scorso anno era stata annunciata la novità della leggera differita, per tagliare ed eventualmente censurare gli sfondoni verbali dei concorrenti, ma alla fine il live duro e puro ha vinto su tutto. D'altronde anche questo è il bello della diretta, soprattutto al cospetto di un programma che teoricamente dovrebbe ancora essere 'reality'.