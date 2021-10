Gf Vip, top e flop della dodicesima puntata

La dodicesima puntata del Gf Vip ha contribuito a segnare le amicizie e le inimicizie. Soleil ha parlato del suo primo grande amore, si è commossa e per consolarla Signorini le ha organizzato una sorpresa con la madre, Francesca Cipriani finalmente ha potuto riabbracciare il suo amato Alessandro creando di nuovo un teatrino quasi imbarazzante, viene da domandarsi perché abbia scelto di partecipare al Gf se poi non riesce a stare lontana dal suo amato, Manuel Bortuzzo è tornano a suonare il piano...

Gf Vip, Raffaella Fico è stata eliminata

Carmen, Miriana e Raffaella erano al televoto. Ad essere eliminata è stata Raffaella Fico, poco più del 20% dei votanti avrebbe scelto di salvarla. Arrivata in studio ha apero il bussolotto con l'eventuale biglietto di ritorno ma no, è comparsa la scritta "Eliminata definitivamente". Soleil ha gioito e non ha nascosto la sua felicità.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto

Anche in questa puntata le nomination hanno scaldato l'atmosfera, le donne si sono trovate a fare le nomination palesi creando così inevitabili discussioni di cui sono state protagoniste Katia Ricciarelli, Jo Squillo, Carmen Russo, Ainett Stephens, Sophie e Soleil. Al televoto sono finite Ainett, Soleil e Carmen.

Gf Vip: top e flop della puntata

Top: Manuel Bortuzzo e il piano

Si sa, le regole sono fatte per essere infrante. Nella Casa è vietato portate tutto ciò che rientra nello svago/passioni ma quando c'è una grande necessità la produzione può chiudere un occhio e così è stato per Manuel Bortuzzo. L'atleta desiderava molto suonare il pianoforte e così Signorini ha deciso di accontentarlo. Ieri sera in diretta, con le mani che un po' tremavano, Manuel ha suonato il piano per la prima volta dopo oltre un mese. Un'emozione fortissima che ha investito i suoi compagni e i telespettatori.