Grave lutto per Barù del Grande Fratello Vip

Lutto per Barù Gaetani del Grande Fratello Vip. A confessarlo è lo stesso chef, tra gli ultimi concorrenti entrati nella Casa, all'amica Soleil Sorge. La comunicazione della tragica notizia, relativa alla scomparsa della nonna, è stata data al concorrente nel Confessionale dell'appartamento di Cinecittà.

Da qualche ora Barù appariva piuttosto triste ai compagni, ma solo a Soleil l'uomo ha voluto confessare quale fosse il problema: proprio in queste ore, la produzione gli ha comunicato la morte della nonna. "Questo è perché mi vedevi giù di morale - ha confidato - Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei".

Soleil sarà l'unica a sapere. Barù vuole tenere un fatto così privato per sé. "Però no - ha aggiunto - Non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso". Com'è noto, la famiglia di Barù è di origini nobili. E' il nipote di Costantino Della Gherardesca, con cui ha studiato in Svizzera, in collegio.