GF Vip, Marco Bellavia deriso dai compagni: interviene Stefania Orlando

Per Marco Bellavia l'esperienza del Grande Fratello Vip sembra aver preso tutta un'altra piega rispetto a quella iniziale. Partito con tutte le buone intenzioni di vivere pienamente l'avventura televisiva e di aprirsi anche alla possibilità di un rapporto più intimo con Pamela Prati, il conduttore sembra aver perso l'entusiasmo anche per via del contesto che non gli è per nulla di supporto.

"Non sono in equilibrio, prima comincio una storia con me stesso e solo dopo quella con un’altra persona" ha confidato nell'ultima diretta su Canale 5, dove Sonia Bruganelli è intervenuta per stigmatizzare l'atteggiamento poco corretto dei compagni. Nonostante il suo sconforto, infatti, nei gironi scorsi Bellavia era stato definito "matto, pazzo, malato" da Gegia, mentre Patrizia aveva affermato: "Se sta male non doveva venire al GF ma se ne doveva stare a casa. Qui mica guarisce, finisce di impazzire. Se sta così va in psichiatria" . E ancora: "Lui è scemo non ignorante. Dovrebbe stare alla neurodeliri" erano state le parole di Elenoire, "Esaurito non ci sta con la testa" quelle di Cristina, "stupido" il commento di Ginevra.

"Si sta rendendo conto di essere entrato in un gruppo all’interno del quale a nessuno importa niente di lui. È in difficoltà e quindi il branco lo mangia" ha affermato in puntata Sonia Bruganelli proprio riferendosi ai commenti a lui destinati dai concorrenti del reality a cui Stefania Orlando, ex protagonista amatissima del reality, ha rivolto un pensiero durante la diretta.

Marco Bellavia preso in giro, il commento di Stefania Orlando

Su Twitter Stefania Orlando ha commentato l'accaduto ricordando la sua esperienza nella casa e mostrandosi vicina alla sensazione di spaesamento di Marco Bellavia. "Sto guardando dei video su Marco Bellavia al GF Vip e mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltarlo e, nel mio piccolo, cercare di aiutarlo a stare meglio" ha scritto la conduttrice prima di accusare elegamente gli altri concorrenti per il loro atteggiamento: "Al Grande Fratello si dovrebbero mostrare i talenti umani, ma a volte sono più rari di quelli artistici!". Tweet che ha trovato d'accordo migliaia di telespettatori.

Sto guardando dei video su #MarcoBellavia al #GFvip e mi sarebbe piaciuto essere lì per ascoltarlo e, nel mio piccolo, cercare di aiutarlo a stare meglio. Al gf si dovrebbero mostrare i talenti umani, ma a volte sono più rari di quelli artistici! — Stefania Orlando (@stefyorlando) September 30, 2022

Dicono che Bellavia è matto…Poi senti loro e c’è una che si fa leggere i tarocchi e crede in un fidanzato inesistente, un’altra pensa di essere sensitiva #GFvip pic.twitter.com/l34hQ8b9ig — J?ker ? (@potterhead_1000) September 30, 2022