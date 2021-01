Maria Teresa Ruta insegna sesso al GF Vip: scatta la censura della regia

(GF Vip, l'intervento della "sessuologa" Maria Teresa Ruta)

Siparietto allegro e piccante quello organizzato nella Casa del GF Vip da un Tommaso Zorzi che più passano i giorni, più si dimostra sempre meno concorrente e sempre più showman. Nei panni di uno spigliato conduttore, l’influencer ha dato il via al ‘TZLateShow’, un divertente momento di spettacolo che ha dato modo ai compagni di esibirsi con performance artistiche e a Maria Teresa Ruta di parlare di sesso nei panni di una credibilissima sessuologa.

L’intervento della “sessuologa” Maria Teresa Ruta e la censura della regia

Maria Teresa Ruta ha affrontato l'argomento "orgasmo" e le differenze tra mondo maschile e femminile. "Come si arriva all'orgasmo se sei una donna? Quali sono i trucchi del mestiere?", le ha chiesto Tommaso. "C'è una profonda differenza tra l'uomo e la donna. L'uomo tende a quantificare i rapporti sessuali, si confronta sui numeri. I maschietti poi hanno un solo orgasmo e possono provarlo persino mentre dormono, è bizzarro! Noi donne siamo molto più attrezzate, abbiamo due modi per raggiungerlo, siamo più complesse", ha affermato “l’esperta”, pronta a interpellare le donne presenti per chiedere di condividere le loro esperienze sul tema.

Ma evidentemente, il discorso non è piaciuto alla regia che ha iniziato a disturbare la conversazione con una musica. "La mettono apposta per evitare che qualcuno senta!", ha scherzato la Maria Teresa, poi fermata da un avviso risuonato come un avvertimento: "Allontanarsi dalla linea gialla!". A quel punto Tommaso e Maria Teresa sono stati chiamati in confessionale: "Abbiamo beccato la censura", ha commentato Andrea Zenga, intuizione confermata dai due concorrenti che hanno avvisato di dover interrompere lo show. "Mi dispiace se per colpa mia hanno interrotto lo spettacolo di Tommaso", ha confidato Maria Teresa a Stefania. Con buona pace dei telespettatori interessati all’argomento…