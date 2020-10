Matilde Brandi furiosa con Antonella Elia dopo la diretta del GF Vip: “L’aspetto al varco”

Il GF Vip vive di tensioni che alimentano dissidi non solo tra gli inquilini della Casa, ma anche tra loro e chi della struttura del reality ne fa indirettamente parte, come gli opinionisti. Esempio è il caso scoppiato ieri, quando, durante la diretta della puntata, Matilde Brandi si è scontrata con Maria Teresa Ruta e Antonella Elia, dallo studio di Canale 5, ha preso le parti della conduttrice. La ballerina, dispiaciuta per l’intervento, ha lasciato intendere che lei e l’opinionista siano amiche fuori dalla tv, motivo per cui, alla fine della puntata, non ha mancato di commentare duramente il suo comportamento.

Matilde Brandi contro Antonella Elia dopo la diretta del GF Vip

Parlando con Stefania Orlando e Francesco Oppini, Matilde Brandi si è duramente scagliata contro Antonella Elia. “Antonella l’aspetto al varco. Purtroppo lei sta in studio e deve fare… Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi. Menomale fino a ieri che ci stava pure lei. Sono cose mal consigliate, lei avrà il suo autore. Poi quando mi incavolo, mi prende la giugulare e ti alzo”, le sue dichiarazioni, riportate da Biccy.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: “Fino a ieri mi chiami e adesso davanti a tutta Italia mi fai passare per quella che non sono… Fammi stare zitta. Non farmi inca**are... Tanto esco, prima o poi esco. Voi non mi conoscete… Mi ha attaccata in maniera gratuita, non mi è piaciuto”. Materiale che, immaginiamo, possa essere argomento di discussione nella prossima puntata del GF Vip.