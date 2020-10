Alfonso Signorini: “Un concorrente molto gay entrerà al GF Vip, ce lo ha chiesto Tommaso Zorzi”

A un mese dall’inizio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha annunciato l’imminente ingresso di un nuovo concorrente nella Casa più spiata d’Italia. Intervistato durante il programma social ‘Casa Chi’, il conduttore e autore del reality show ha spiegato che nelle prossime settimane il cast sarà integrato con un compagno gay, così da soddisfare la richiesta precisa di Tommaso Zorzi che, ha spiegato Signorini, “vuole un inquilino da corteggiare”.

“L’ho già contattato, credo che entrerà tra due o tre settimane”, ha dichiarato il conduttore senza rivelare alcun indizio sulla misteriosa identità del nuovo concorrente, ma solo escludendo che si tratti di Cristiano Malgioglio e aggiungendo che “è molto gay”.

Tommaso Zorzi: "Tra maschi etero vi comprendete di più"

Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più discussi di questa edizione del GF Vip, sempre al centro della scena mediatica che molto deve alla sua forte personalità per la riuscita dello show. Nei giorni scorsi l’influencer aveva espressamente manifestato la volontà di potersi relazionare nella Casa con un altro concorrente gay: “Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più, è un linguaggio. Ma non credo sia una cosa discriminante, è così. Poi non so, ma c’è un’energia nella comunità LGBT che non sento altrove. Parlo di drag, trans, gay, lesbiche, c’è qualcosa di particolare e mi sento ricaricato. Non voglio essere ghettizzante, ma penso che uno si trova meglio tra i suoi simili”, aveva confidato: “Io non ho nessuno come me qui. A me piace rapportami con gli uomini, ma qualcuno che abbia una sensibilità simile alla mia. Un ragazzo gay ha passato spesso cose che ho passato anche io e mi capisce meglio”.

La sua richiesta, dunque, presto sarà esaudita.

Chi è Tommaso Zorzi: lavoro, famiglia, debutto a Riccanza

Venticinque anni, nato sotto il segno dell'Ariete il 2 aprile 1995, Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano. Alle spalle gli studi in Economia e Business Management a Londra, nel presente un libro uscito di recente: 'Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri'.

Zorzi è diventato famoso dopo aver partecipato al reality show Riccanza, dedicato proprio ai giovani più ricchi d'Italia. A spiccare è stato appunto il suo senso dell'umorismo, che lo ha reso da subito uno dei protagonisti più amati della trasmissione. In realtà la sua famiglia non è posi così ricca, ma 'solo' benestante: il padre Lorenzo è un manager, la madre una dietista e l'appartamento al Bosco Verticale in cui diceva di vivere in occasione della trasmissione era in realtà preso in affitto. La sua storia è stata insomma romanzata dagli autori di Riccanza per ragioni narrative. Ha una sorella minore di nome Gaia.