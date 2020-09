Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck contro Zorzi: "Str***, non ti saluto"

Dulcis in fundo. A mezzanotte e venti fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck. L'accoglienza è calorosissima, ma la contessa gela subito Tommaso Zorzi: "Non ti saluto". Il motivo? L'influencer, in un articolo pubblicato su Chi, l'avrebbe definita "decaduta".

"Io al massimo sono caduta, non decaduta. Str***" tuona la De Blanck, mentre il povero Zorzi la segue passo passo implorando un chiarimento. A nulla servono le spiegazioni di Tommaso, la nobile non vuole ascoltarlo e incalza: "Str***, vaff***. A te non ti saluto. Potevi pensarci prima di scrivere str***". E ancora: "Così bello e così str***".

Ilarità ma anche un po' di imbarazzo, nella Casa e in studio, ma Zorzi non si dà per vinto e per farsi perdonare si inginocchia davanti alla contessa De Blanck. "Devi farmi anche il baciamano" gli suggerisce e viene accontentata. Pace fatta.