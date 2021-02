Gf Vip, lite nella notte tra Pierpaolo e Giulia: "Per te è tutto legato al gioco, ma i sentimenti sono altri"

(Nel video la lite di questa notte tra Pierpaolo e Giulia)

La puntata di ieri sera sta mettendo a dura prova il rapporto tra Pierpaolo e Giulia. Il modello non perdona alla Salemi di non averlo difeso durante la diretta, quando è stato tirato in ballo nella discussione tra lei e Tommaso. Giulia avrebbe voluto che lui si schierasse apertamente dalla sua parte, ma Pierpaolo non si è voluto intromettere nella loro amicizia.

Dopo essersi sfogato con gli altri ed aver detto ad Alda che è deluso, accusando la fidanzata di pensare sempre a sé stessa e di non riconoscere quanto lui le ha dimostrato in questi mesi, Petrelli prova a confrontarsi direttamente con Giulia. I due, nella lavatrice, iniziano a chiarirsi ma i toni dell'ex velino diventano subito accesi: "Potevi spendere una parola per me in quel momento. Ci sono rimasto male, non riesco a dire che è tutto ok. Il tuo malessere non è colpa mia a sto giro. Io volevo una buona parola da te, non dalle altre persone. Mi sono preso del tappetino, dello zerbino, ho preso di tutto e ho sempre fatto scorrere. Ma con te me la prendo perché sto investendo - sbotta - Se tu hai una reputazione di me la porti dino alla fine e mi difendi. Io stasera passo per l'anaffettivo che non ti difende, che non ti sta vicino, e mi incazzo. Non sono così, perché come mi sono speso con te non l'ho mai fatto con nessuno qui dentro". Giulia prova a spiegare: "In quel momento non mi è venuto, ma non puoi cancellare per una sera due mesi belli". Pierpaolo, però, non ci sta: "Tanto per te è tutto legato alla finale, al gioco, ma i sentimenti sono altri".

Giulia continua a tirare fuori le sue motivazioni e alla fine ammette di aver sbagliato: "Ho detto che quella sera avrei voluto essere difesa. Mi dispiace se ti sei sentito offeso, ma stai controbattendo in maniera eccessiva". Pierpaolo allora tuona: "Una volta che dovevi spendere una parola per me non l'hai fatto. Punto. Dovevo difenderti su cosa? Su un'amicizia tua di 6 anni? Io non mi intrometto, sono ca*** vostri, su un'amicizia che non c'è, perché con una persona che ti tratta così per me l'amicizia non c'è". E se la notte è stata travagliata, il risveglio non è che sia andato meglio. Tra i due, oggi, c'è un po' di freddezza.