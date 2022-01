Gf Vip: Soleil Sorge e Lulù Selassé rischiano un provvedimento disciplinare

La puntata di ieri sera del Gf Vip ha portato all'esasperazione Alfonso Signorini. Il conduttore non sapendo più come gestire Soleil Sorge e Lulù Selassie ha minacciato di prendere provvedimenti contro le due.

Tutta la diretta è stata movimentata con liti tra Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Soleil e Lulù, Jessica Selassié e Miriana Trevisan, ma il momento topico è arrivato al momento delle nomination quando Soleil e Lulù sono tornate a prendersi per i capelli (per il momento solo in senso figurato).

Se continuate ad urlare non sentite me. Soleil chi nomini e perché. Silenzio gli altri. Scusate se no interrompo il collegamento. Scusate, però, se no mi arrabbio veramente. L’educazione insegna che se vi chiedo, per cortesia, di far silenzio… voi fate silenzio. Non ho capito. Ma dove siete stati educati?! In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio del genere. Dico la verità.

Alfonso ha ammonito ripetutamente le due ma il risultato è stato misero e Soleil non aveva neanche capito che Signorini la stava riprendendo, "È osceno" ha detto riferendosi alla situazione. Signorini furioso l'ha subito zittita:

Osceno Soleil… tu mi parli sempre sopra. Se io dico: Silenzio voi dovete avere rispetto. Non perché sono io ma perché c’è qualcuno che sta facendo il proprio lavoro. Anche per il pubblico a casa che non capisce niente. Se no interrompo il collegamento la prossima volta e mi collego gli amici a casa con cui si crea un dialogo più fruttuoso.

Il conduttore ha però indirizzato anche a Lulù un bel rimprovero soprattutto per come parla, ovvero con molte parolacce, "Un’eleganza di altri tempi" dice riferendosi alla principessa.

"Lo dico, un provvedimento disciplinare nei confronti di questi ragazzi va preso. Non si può legittimare un atteggiamento volgare, maleducato, saccente. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello. Se no così non vado avanti".

Signorini era molto arrabbiato, chissà quale sarà la decisione della produzione.