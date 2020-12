Nervi tesi al GF Vip, Tommaso Zorzi: “Stavano ridendo di me”. E Sonia Lorenzini origlia dietro la porta

Il racconto dell'influencer non passa inascoltato alle orecchie della ex protagonista di Uomini e Donne appostata dietro la camera da letto...

Nemmeno a Natale si attenuano le tensioni nel folto gruppo che anima la Casa del GF Vip. Nelle ultime ore, infatti, Tommaso Zorzi ha palesato il proprio malcontento per essersi sentito preso in giro da alcuni inquilini che avrebbero riso di lui alle sue spalle.

“Io sono arrivato, mi sono messo dietro a fumare, tutti mi guardavano, Giacomo faceva dei gesti e ridevano di me”, ha raccontato Zorzi a Cecilia Capriotti e Stefania Orlando riferendo quanto accaduto in giardino poco prima: “Ridevano di me. Mi sono sentito mortificato, ho spento dopo tre tiri. Sono arrivato e loro tutti zitti, lo sai quando arrivi in un posto e ridono di te. Gli hanno bussato al microfono, perché sono arrivato io, sono uscito a fumare e hanno iniziato a ridere di nuovo”. Se Stefania Orlando ha tentato di dissuadere l’amico dal sospetto, Carlotta Dell’Isola ha confermato la sensazione dell’influencer, secondo la quale Giacomo Urtis, in effetti, avrebbe imitato Tommaso quando, infastidito, lo ha cacciato dal suo letto.

“Lo sapevo, non sono mica scemo! Questo è impazzito, ma se vuole fare il figo ha sbagliato con me”, ha sbottato Tommaso: “Devo diventare lo zimbello? Giacomo in questa stanza non entra più”.

Tommaso si sfoga contro Giacomo, Sonia Lorenzini origlia dietro la porta

Lo sfogo che Tommaso Zorzi ha avuto con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti ha avuto una spettatrice nascosta dietro la porta della stanza: le telecamere, infatti,hanno ripreso Sonia Lorenzin che origliava il racconto di nascosto, dettaglio che sta facendo molto discutere gli utenti pronti a intervenire con i loro commenti a corredo del video pubblicato su Instagram dal GF Vip, e a prendere le difese di Tommaso. Probabile che, a questo punto, scatti un chiassoso faccia a faccia….