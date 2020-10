Tommaso Zorzi: “Michelle Hunziker mi ha scritto di fare pace con Aurora”

(Tommaso Zorzi pensa ancora alla sua migliore amica Aurora Ramazzotti a partire dal minuto 00:04:00)

Tommaso Zorzi è tornato a parlare di Aurora Ramazzotti e della fine di un rapporto di amicizia che ancora adesso è per lui causa di tanta amarezza. L’influencer lo ha fatto durante una conversazione con i suoi compagni del GF Vip, raccontando i limiti del proprio carattere spesso causa di attriti con le persone a cui vuole più bene. Tra loro, appunto, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, sua amica storica che non vede e non sente dopo un litigio avvenuto a ridosso del lockdown.

“Auri è una delle cose più belle che mi siano capitate nella mia vita e non l’apprezzo perché devo concentrarmi sempre sulle caz*ate… Io non le parlo dal 3 luglio e sto male” , si è sfogato Zorzi rivelando il messaggio ricevuto da parte di Michelle Hunziker affinché i due si riconciliassero. “Prima di entrare qua Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo per dirmi ‘Cerca di fare pace con Auri perché ci state male entrambi’, ed è la verità, ma purtroppo ho un carattere di mer*a”, ha aggiunto: “Auri è un pezzo di cuore, io sono il suo migliore amico e lei è la mia migliore amica. Lei per me farebbe qualsiasi cosa…”. E chissà se la pace arriverà proprio nella Casa del GF Vip…

Perché Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato

Tommaso Zorzi ha rivelato i motivi della lite con Aurora Ramazzotti durante una conversazione con Myriam Catania al GF Vip: “Ci ho litigato perché ho un carattere di mer*a. Lei è fidanzatissima (con Goffredo Cerza, da 3 anni, ndr) e forse è una cosa che non riesco ad accettare. Ho la sindrome dell'abbandono, mi sento sempre un po' in difetto rispetto a certe situazioni”, ha spiegato l’influencer che poi ha fatto riferimento al periodo del lockdown come decisivo per la fine dei rapporto: “Essendo la mia migliore amica ed essendo lì in casa con tutti, mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato”.