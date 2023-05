Isola dei Famosi, Claudia Motta non è più una concorrente del reality: ecco il motivo

Siamo alla terza puntata de L’Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Le sorprese non sono mancate sin dai primi 10 minuti di diretta: è Alvin a dare la notizia che Claudia Motta non potrà proseguire la sua avventura nel reality dopo l’incidente delle scorse ore. Ora vi ricordiamo cosa è accaduto nei giorni scorsi per poi concentrarci su quanto detto dall’inviato durante la messa in onda del 2 maggio.

La caduta di Claudia Motta

La modella è scivolata su uno scoglio e ha sbattuto il braccio contro la roccia. Fabio Ricci è stato il primo a soccorrerla, coprendole la testa con una maglia bagnata per poi controllare la ferita: "Non hai segni", l’aveva rassicurata il membro dei Jalisse, senza però ottenere il risultato sperato. La Motta infatti era visibilmente spaventata, così come i suoi compagni di viaggio. In seguito sono arrivati sul posto i medici i quali hanno preferito trasportarla da Playa Tosta all’ospedale per accertamenti.

Le parole dell’inviato

In diretta dall'Honduras, Alvin ha ricordato quanto accaduto in settimana alla 23enne e poco dopo ha tranquillizzato tutti, naufraghi e pubblico a casa, sul suo stato di salute: “Claudia sta meglio ed è serena. È tutto a posto, ma…”. Piccolo momento di tensione in studio per la conduttrice e gli opinionisti (ma anche per il pubblico a casa), perché l’inviato ha rivelato che la donna non tornerà sull’Isola, nonostante le buone condizioni. “Il parere dei medici è quello di non poterla fare tornare in gioco. Quindi ufficialmente Claudia non è più una concorrente dell’Isola dei Famosi”, ha concluso. Insomma, la donna non è eliminata, ma per cause di forza maggiore ha dovuto abbandonare l'idea di arrivare in finale alla terza puntata del reality. Il tutto con grande rammarico di Ilary Blasi che ha detto di volerla in studio appena si sarà completamente ripresa.