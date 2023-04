Isola dei Famosi, il recap della prima puntata: nomination, immune e televoto

Tante emozioni durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi, che non manca di sorprendere il suo pubblico sin dalle prime battute, con la presentazione dei concorrenti, le prime prove, quelle ricompensa, per conquistarsi oggetti utili per la propria sopravvivenza e l'immunità, e la divisione in tribù con annesse sorprese e delusioni. Anche battibecchi e videomessaggi inaspettati nel finale di puntata del reality condotto da Ilary Blasi, di cui adesso ripercorriamo i momenti più salienti.

Il recap della puntata del 17 aprile de L'Isola dei Famosi

Cristina Scuccia: La ex suora gioca bene le sue carte e racconta di aver scelto di partecipare al reality per superare le proprie paure, una delle quali è proprio il salto dall'elicottero. Non è un caso che la Scuccia, prima di buttarsi nel vuoto, si sia fatta il segno della croce: l'ansia è molta in quell'istante ed è evidente, ma la donna ha trovato il coraggio di iniziare questa nuova avventura.

Alessandro e Simone: I due innamorati festeggiano in diretta il primo anno di fidanzamento, e Cecchi Paone dice: "L'Isola è la nostra luna di miele". I due non sono sposati, ma il giornalista non esclude questa possibilità in futuro. Inoltre, sembra che Simone sia molto geloso del fidanzato: visto la presenza di uomini intriganti, ne potremmo vedere delle belle.

Marco Mazzoli e Paolo Noise: Impossibile non citare il perizoma di Marco e l'appariscente borsa di Paolo: "Qui c'è la mia dignità". I due saltano dall'elicottero con la parrucca de I Cugini di Campagna.

Vincitori prova ricompensa: Helena Prestes vince la prova delle Chicas per ottenere l'immunità: ogni concorrente doveva inserire la boa in un cesto per scegliere poi due oggetti, e tutte riescono nell'impresa; Per gli Accopiados, gareggia un solo componente per coppia, ma l'unico a raggiungere il bazar è Simone Antolini, nonostante i tre minuti in più concessi dalla produzione, conquistando per la tribù solo due oggetti; Gli uomini devono affrontare la prova degli Accopiados, con una rete meno aggrovigliata della precedente. Andrea Lo Cicero riesce nell'impresa ed è il terzo leader a doversi contentere l'immunità per tutta la settimana, insieme agli altri due vincitori.

I Jalisse: Dopo "Fiumi di parole", la coppia scompare quasi completamente dai radar, fino a quando non approda sull'Isola, e per l'occasione ad accoglierli c'è una scalinata con dei fiori a lato.

I Bonitos: Ilary Blasi rivela che nella tribù degli Hombres c'è ancora un posto libero, e due uomini giovani, muscolosi e sconosciuti, Luca e Jonathan, si contendono l'ingresso all'Isola dei Famosi tramite un televoto flash: vince Luca Vetrone, nuovo naufrago dell'edizione 2023.

La catena: La tribù delle donne presenta 7 componenti, una più del dovuto. Per questo Helena, in quanto vincitrice della prova ricompensa, inizia una catena per eliminare dalla squadra una concorrente: Claudia Motta. Quest'ultima però non deve lasciare il reality ma scegliere un'altra donna della tribù con cui fare coppia per approdare insieme negli Accopiados. La Motta sceglie Pamela Camassa.

L'immune: Simone Antolini vince la prova di resistenza fisica e regala l'immunità a tutta la sua squadra per l'intera settimana.

Fiore Argento: In un videomessaggio del padre, Dario Argento, si sente tutto l'amore che il Maestro del brivido prova per lei, il che ha reso il momento molto emozionante.

Nomination

I Jalisse nominano Christopher

Mazzoli e Noise nominano Fiore Argento

Claudia e Pamela nominano Marco Predolin

Helena nomina Marco Predolin

Cristina Scuccia nomina Christopher

Nathaly Caldonazzo nomina Christopher

Corinne Clery nomina Marco Predolin

Fiore Argento nomina Predolin

Lo Cicero nomina Fiore Argento

Christopher Leoni nomina Nathaly Caldonazzo

Marco predolin nomina Nathaly Caldonazzo

Luca Vetrone nomina Fiore Argento

I nominati della prima puntata sono Marco Predolin e Helena Prestes. La seconda puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda il 24 aprile 2023, sempre su Canale 5 intorno alle 21:45.