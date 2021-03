Isola dei Famosi 2021: chi è il fidanzato 22enne di Vera Gemma

La prima puntata dell'Isola dei Famosi è stata piena di emozioni una boccata d'allegria in questo primo giorno di nuove restrizioni a livello nazionale. Ma oltre alle battute, alla simpatia di Ilary Blasi e degli opinionisti e ai doppi sensi ad attirare l'attenzione di molti è stata la giovane età del fidanzato di una naufraga: Vera Gemma.

In studio sono presenti anche alcuni amici o parenti dei concorrenti e per Gemma c'era il fidanzato 22enne Jeda.

Isola dei Famosi 2021: chi è Jeda il fidanzato di Vera Gemma

Jeda è un manager di musica trap ed è il compagno di Vera da meno di un anno. Tra i due corrono ben 28 anni di differenza, ma questo non è un problema. In un'intervista a Di Più Tv Vera Gemma ha raccontato del suo legame con il manager: "Ha una mentalità molto più aperta di molti uomini italiani, è curioso, ha voglia di imparare e conoscere. È intraprendente". Nonostante stiano insieme da soli nove mesi, Vera Gemma sembra essere molto legata a lui.

Isola dei Famosi 2021: Vera Gemma e l'apprezzamento su Akash Kumar

Durante la puntata Ilary Blasi ha chiesto a Vera Gemma quale sarebbe il concorrente della squadra avversaria che vorrebbe nella sua "fazione" Gemma ha fatto il nome di Akash Kumar, ma solo per il suo aspetto fisico e in più si è lasciata andare in un commento piccante: "Un giro lo farei, però io sono felicemente fidanzata". Ilary Blasi ha quindi chiuso il collegamento con la Palapa e chiesto un commento a Jeda che però ha rassicurato dicendo che non è geloso, ma solo molto timido e alla sua prima esperienza in tv.