Isola, Vaporidis si rivolge a Luxuria parlando al maschile, è lite: "Porta rispetto"

(Lo sconto tra Vaporidis e Luxuria all'Isola dei Famosi)

Scontro a distanza tra Nicolas Vaporidis e Vladimir Luxuria nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. Il concorrente del reality che in queste prime due settimane ha già contato diverse discussioni con i compagni, ha avuto anche ieri un alterco piuttosto acceso con l'opionionista, culminato nella dura richiesta di rispetto da parte di Vladi quando si è sentita chiamare "caro".

Tutto è nato quando Vaporidis è stato accusato da Luxuria di essere un regista, artefice delle dinamiche del gioco e anche

dell'eliminazione della coppia Russo, uscita pure per via della sua nomination. "Conoscevo Nicolas come attore, oggi lo conosco come regista. Penso volesse far eliminare la coppia e che la sua giustificazione sia farlocca" è stato il commento dell'opinionista. Il riferimento era alle parole del naufrago che si era detto dispiaciuto dell'addio dei due compagni spiegando di averli nominati perché certo che al televoto avrebbero battuto Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Vaporidis ha reagito con rabbia all'osservazione dell'opinionista: "Abbi rispetto delle motivazioni degli altri, posso aver sbagliato, ma non c'è una regia dietro. Ho stima per queste due persone e la continuo a dimostrare" è stata la replica che ha dato il via ad un frenetico botta e risposta.

Cos'ha detto Vaporidis a Luxuria

"La mia intenzione era far uscire Carmen e Alessandro. Mi dispiace moltissimo, ho fatto una cazzata e mi dispiace", ha aggiunto ancora Vaporidis che ha criticato il pubblico per aver salvato mamma e figlio a scapito di Clemente e Laura, preferendo il trash. Pronto l'intervento di Luxuria: "Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume", ha sbottato. "Caro Vladi, tu dall'alto della tua accademia…" è stato allora l'intervento di Vaporidis, ammonito con durezza: "Intanto dì ‘cara' Vladi, se vogliamo parlare di rispetto. E con questo ho chiuso". "Porta rispetto tu, le opionioni si rispettano..." si è difeso lui, molto criticato dagli utenti che sui social hanno commentato il dialogo.

La cattiveria di Nicolas che parlando al maschile ha toccato un punto doloroso della vita di Vladimir e di chi come lei, affronta percorsi di transizione.

Mancanza di rispetto e insensibilità, tremendamente di pessimo gusto. #isola — ?????????? ????????? ? (@mrsincoerenza) March 31, 2022

diciamo che è degradante vedere come chiamare al maschile con una persona transessuale, possa essere ancora usato come offesa nelle discussioni.



che bassezza nicolas#isola — willow ? •chi-chimica era (@chiaralacattiva) March 31, 2022