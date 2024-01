Domandano a Lucarelli del caso Pedretti a un evento, lei non risponde: "Sono qui per altro". Il video

Ieri, martedì 16 gennaio, Selvaggia Lucarelli ha partecipato alla presentazione del libro della giornalista Francesca Fialdini "Nella tana del coniglio, quando la lotta con il cibo diventa un'ossessione" che si è tenuto a Milano. L'evento non si è rivelato l'occasione per commentare la vicenda della morte di Giovanna Pedretti e della bufera social che ha coinvolto la blogger e il suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli che per primo ha messo in dubbio la veridicità della recensione omofoba. Dopo il suicidio della Pedretti i due hanno ricevuto insulti e messaggi di morte, argomenti su cui Lucarelli ha preferito non parlare.

"Stiamo parlando del libro di Francesca... Sono qui per parlare di disturbi alimentari" ha detto Lucarelli in chiusura dell'evento rivolgendosi al pubblico e a chi le ha rivolto una domanda diretta sulla questione: "Non voglio pontificare, non è il momento… Sarebbe il caso di rispettare non me che posso essere maciullata in questo momento però le persone che sono qui per ascoltare altro e parlare di fame d'amore e non di fame di scoop".