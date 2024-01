Selvaggia Lucarelli, insulti e minacce gravissime dopo la morte di Giovanna Pedretti

Selvaggia Lucarelli travolta da insulti e violente intimidazioni dopo la morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata senza vita, domenica, nel fiume Lambro, dopo la gogna mediatica esplosa per la recensione fake alla sua pizzeria. Era stato Lorenzo Biagiarelli - food blogger e compagno di Selvaggia Lucarelli - a far notare le ambiguità del commento su gay e disabili, a cui seguì la risposta della titolare ripresa dai media, e la giornalista sollevò la questione sui social.

Le accuse nei confronti della coppia sono arrivate subito dopo la tragica notizia, ma Lucarelli ha chiarito la sua posizione: "Tutta la stampa italiana va dietro al primo che dà una notizia non verificata. La signora diventa l'eroina nazionale. Qualcuno si prende la briga di fare debunking. Qualcuno dice che la notizia che è in home su tutti i giornali è falsa. La signora viene trovata morta". La giornalista, dunque, non si sente questa responsabilità addosso - come ha ben spiegato sui social - al contrario di quanto invece sostiene la figlia della signora Pedretti, che ha scritto su Instagram: "L'accanirsi è pericoloso. Grazie 'signora' per aver massacrato in via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima".

Selvaggia Lucarelli minacciata di morte

Da giorni Selvaggia Lucarelli riceve violenti insulti e minacce di morte, sui social e via mail. Tra le storie ne condivide alcuni. "Ti accoltello quando meno te lo aspetti. L'ultima che hai fatto la pagherai pesantemente" è uno dei più 'leggeri' e meno volgari. "Volevo rasserenare il direttore di Repubblica, Salvini, etc... Naturalmente io sono navigata e mi prendo tutto, spero lo sia altrettanto pure l'altra persona" scrive, sottolineando come l'origine della shitstorm sia da ricercare negli attacchi ricevuti dal noto quotidiano e nei post populisti del vicepremier. "L'altra persona" di cui parla Selvaggia Lucarelli, probabilmente, è proprio il compagno, Lorenzo Biagiarelli, trincerato dietro il silenzio e assente da ieri da "É sempre mezzogiorno". "Tra l'altro non ho ben capito - continua Lucarelli - Oggi Repubblica scrive che io e Lorenzo ogni giorno brindiamo decidendo chi sputtanare. Abbiamo una rubrica insieme? Lavoriamo insieme? Bah. Però avanti così. Funziona". Infine torna sulle possibili conseguenze: "Ovviamente nel caso dovesse succedere qualcosa (non a me, ripeto, io sono forte) diamo la colpa ai social, non ai giornali. Mi raccomando".