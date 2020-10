Cbs vuole produrre una serie tv sulla pronipote di Albert Einstein

Cbs vuole adattare la serie televisiva tedesca "Einstein", con importanti modifiche al soggetto originale e con un cast completamente americano per raccontare le avventure di Felix 'Einstein' Winterberg, pronipote immaginario del fisico Albert Einstein, geniale tanto quanto il suo celebre bisnonno.

Come riportato da "Deadline", la serie tedesca in onda per tre stagioni dal 2017 era una commedia drammatico-poliziesca sul pronipote sconosciuto di Albert Einstein, un professore di fisica teorica, che aiuta la polizia a risolvere casi di omicidio. La versione della Cbs, scritta e prodotta da Lauren Gussis insieme alla creatrice di "American Gothic", Corinne Brinkerhoff, sarà incentrata su un professore di fisica malizioso e fuori dagli schemi che sembra essere la pronipote segreta e illegittima di Albert Einstein. Collabora a malincuore con un detective della omicidi di Boston non solo per aiutare a risolvere il più sconcertante dei crimini, ma anche per affrontare i problemi sempre presenti all'interno dell'istituto di polizia stessa. Oltre a cambiare il genere del personaggio, l'adattamento fornisce anche la prospettiva del 2020 sulla polizia, che è stata oggetto di un esame approfondito dopo la morte di George Floyd.

Cbs sta lavorando molto per portare il nuovo adattamento di "Einstein" alla televisione americana dopo aver collaborato con il distributore della serie Red Arrow Studios International. Se il progetto andasse in porto sarebbe il terzo adattamento televisivo consecutivo in tante stagioni di sviluppo prodotto da Intrigue. La Nbc ha sviluppato una versione durante la stagione 2018-19 con lo scrittore Michael Reisz tramite Uni TV. La scorsa stagione, l'adattamento della Cbs era con lo scrittore Andy Breckman attraverso i Cbs Studios. Entrambi erano remake relativamente semplici e hanno mantenuto il protagonista maschile dell'originale. Scritta da Martin Ritzenhoff e Matthias Dinter sulla base del film del 2015 che avevano scritto, la serie tedesca "Einstein" è stata venduta in più di 100 Paesi.