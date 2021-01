Bridgerton, parla lo showrunner della serie: «sogno 8 stagioni per gli 8 fratelli»

Bridgerton continua a essere al centro di un brusio mediatico che sembra non volersi affievolire. Dopo aver riscosso un successo incredibile con gli ascolti ed essere entrata al 5 posto dei titoli più visti di Netflix, la serie tratta dai romanzi di Julia Quinn sembrerebbe essere pronta non solo a una seconda stagione ma ad altre sette. A dichiarare questo sogno di realizzare altre otto stagioni di Brisgerton è lo stesso showrunner, Chris Van Dusen che dice di sognare una stagione per ogni fratello della famiglia Bridgerton raccontando, così, da vicino, gli amori, le delusioni, la vita e la crescita di ognuno dei componenti di questa famiglia nobile dell'inghilterra del diciannovesimo secolo.

8 stagioni per 8 fratelli: il progetto di Chris Van Dusen

Il creatore di Bridgerton ha dichiarato apertamente come i romanzi da cui è tratta la serie siano entrati nella sua vita proprio in un momento in cui aveva bisogno di evasione e conquistato dalle dinamiche delal vita di corte, ci ha messo poco a capire che, oltre a lui, anche il resto del mondo, forse, aveva bisogno proprio della stessa cosa. Gli ascolti della serie, infatti, non fanno altro che confermare questa teoria. Per quanto riguarda, invece, la continuazione della serie, Van Dusen dichiara di avere, come progetto, dopo la prima stagione dedicata a Daphne, altre 7 stagioni (per un totale di otto) dedicate agli altri 7 fratelli della protagonista di questo primo capitolo di Bridgerton.

«Mi piacerebbe davvero tanto - sottolinea lo showrunner in un'intervista a Tvserial.it - raccontare le storie e gli amori di tutti e otto i fratelli e le sorelle Bridgerton».

Sarà davvero così? Noi ce lo auguriamo e per ora non resta che aspettare, almeno, la seconda stagione della serie.