Regé-Jean Page: tutto sull'attore di Bridgerton che ha conquistato il pubblico femminile

Chiunque abbia guardato la nuova serie Netflix più chiacchierata del momento, Bridgerton, non può non essere stato conquistato dal fascino di uno dei suoi protagonisti. Di chi stiamo parlando? È ovvio, dell'affascinante e misterioso duca di Hastings che ogni donna vorrebbe avere al proprio fianco. Bello, integro nella sua morale, gentile e pure fisicato, Simon ha fatto breccia nel cuore di tutti, oltre che della protagonista della serie, ma chi è l'attore che interpreta il bel duca di Hastings? Noi ce lo siamo chiesti e se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul protagonista maschile di Bridgerton, continuate a leggere!

Regé-Jean Page e la vita reale del duca di Hastings

Nella vita reale, il duca di Hastings è interpretato dall'attore Regé-Jean Page. Il trentenne, originario dello Zimbabwe, è approdato nel mondo della recitazione un po' per caso, da bambino come sottolinea lui stesso in un'interivsta per In Style «solo per comprarsi un Game Boy». Poi, quello che era solo un hobby si è trasformato in un vero e proprio lavoro. L'attore nato ad Harare, infatti, a soli quattordici anni si è trasferito in Inghilterra dove ha continuato sulla strada della recitazione diplomandosi al Drama Centre di Londra proprio come altri attori di successo come Tom Hardy e Michael Fassbender.

Il primo vero lavoro nel mondo dello spettacolo per il "duca di Hastings" è stata la rappresentazione di uno schiavo di colore nel remake di Roots ed è stato proprio questo ruolo che gli ha permesso di dare voce a chi, nella storia, non l ha avuta, che ha trasformato un hobby nella vocazione della vita di Page. Tra le altre apparizioni tv, oltre a Roots e For the People, troviamo quella in Sylvie’s Love come attore protagonista per la serie di Amazon Prime Video e ora non possiamo che ammirarlo nella sua fantastica interpretazione nella nuova serie Netflix firmata Shonda Rhimes e, per tutti quelli che non l'hanno ancora vista, correte a recuperarla, ne vale davvero la pena!