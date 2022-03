I titoli da recuperare a marzo su Netflix prima che vengano cancellati dal catalogo

È arrivato marzo e tra i tanti nuovi titoli che Netflix è pronta a lanciare nel mese più pazzerello dell'anno ce ne sono altri pronti a uscire per sempre dal suo catalogo. Ecco allora i film e le serie TV che diranno addio a Netflix nel mese di marzo 2022. Tra l'uscita di scena di Luther, quella di Hellboy e quella del classico dei film romantici La verità è che non gli piaci abbastanza sono diversi i titoli da recuperare o rivedere ancora una volta sul piccolo schermo del colosso dello streaming in questi giorni. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprirli tutti.

Tutte le cancellazioni Netflix di marzo 2022