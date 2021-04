Hilary Duff prima dello spin-off di How I Met Your Mother. Vita e carriera

Chi non conosce Hilary Duff?! Ma soprattutto chi non se la ricorda nel suo ruolo cult degli anni 2000 in Lizzie McGuire?! Classe 1987 e all'anagrafe Hilary Erhard Duff, è un'attrice, cantante e scrittrice americana. Nata a Houston, nel Texas, Hilary inizia fin da bambina la sua carriera nel mondo dello spettacolo ma, a differenza di molte sue colleghe, è stata in grado di non "bruciarsi" ma reinventarsi di volta in volta sperimentando carriere diverse e riuscendo a essere credibile in ognuna di queste. Oggi si sente tanto parlare di lei per il suo nuovo ruolo di protagonista della serie spin-off di How I Met Your Mother ma cosa ha fatto Hilary Duff prima di diventare "quella" che rifarà Alla Fine Arriva Mamma (in versione "papà")? Scopriamo insieme la vita e la carriera di quest'imprenditrice dai molti talenti.

Hilary Duff: gli esordi in tv e il successo internazionale di Lizzie McGuire

Hilary Duff è diventata famosa grazie al suo ruolo di Lizzie McGuire nella serie per ragazzi di Disney Channel. La serie debuttò nel 2001 ottenendo un grande successo di pubblico fino a raggiungere gli oltre 2,3 milioni di spettatori per episoio solo negli Stati Uniti. La serie, rivoluzionaria per l'epoca perché affiancava al personaggio di Hilary un alterego a cartone animato che accompagnava la vita e le decisioni della protagonista della serie. Lizzie Mc Guire durò due stagioni che andarono in onda dal 2001 al 2003 (furono 65 gli episodi in totale) e si concluse con un film dal titolo Lizzie McGuire - da liceale a popstar. La colonna sonora del film, cantata dalla stessa Hilary Duff entrò nelle top 10 di Canada, Australia e Stati Uniti diventando disco di platino.

La serie ebbe un successo incredibile a livello internazionale al punto che ebbe un fatturato di oltre 100 milioni di dollari sostenuto anche da un merchandising. La Disney propose, inoltre, all'attrice di proseguire con una terza stagione della serie ma lei rifiutò per dedicarsi alla carriere cinematografica. Tra i diversi film dell'attrice ricordiamo Una scatenata dozzina (2003), A Cinderella Story (2004), Nata per vincere (2004), Material Girls (2006).

La carriera musicale e la cover di Reach Out dei Depeche Mode

Hilary Duff intraprende la carriera da cantante ottenendo subito successo. Sono oltre 20 milioni i dischi venduti in tutto il mondo e la Duff ha raggiunto per ben cinque volte la top 5 e aggiudicandosi per due volte il primo posto nella Billboard 200. L'album d'esordio della cantante si intitola Santa Claus Lane, uscito nel 2002 e prodotto dalla Walt Disney Records. Dopo, la Duff entrò nella casa discografica Hollywood Records pubblicando gli album Metamorphosis nel 2003, Hilary Duff nel 2004, Most Wanted nel 2005 e Dignity nel 2007. Dal 2015 entra nella RCA Records e pubblica un ulteriore album dal titolo Breathe In. Breathe Out dopo otto anni di silenzio musicale. I singoli che le hanno regalato un maggior successo a livello internazionale sono Wake Up, With Love, Chasing the Sun, Sparks ma soprattutto la sua cover di Reach Out dei Depeche Mode.

Tutte le serie tv in cui ha recitato

Hilary Duff prima di diventare la protagonista di How I Met Your Dad ha recitato in diverse serie tv. Ecco quali:

Chicago Hope - episodio 6x17 (2000)

Lizzie McGuire - 65 episodi (2001-2004)

American Dreams - episodio 2x08 (2003)

George Lopez - episodi 2x22-4x19 (2003-2005)

Joan of Arcadia - episodio 2x14 (2005)

Ghost Whisperer - episodio 4x19 (2009)

Law & Order - episodio 10x19 (2009)

Gossip Girl - 6 episodi (2009)

Community - episodio 2x07 (2010)

Aiutami Hope - episodio 3x20 (2013)

Due uomini e mezzo - episodio 10x23 (2013)

Younger - (2015-in corso)

La carriera da scrittrice: tutti i libri di Hilary Duff

Hilary Duff non è solo attrice e cantante ma anche scrittrice. La Duff, infatti, ha scritto una trilogia di romanzi per giovani adulti composta dai libri Elixir , Devoted e True, diventati tutti e tre dei best seller. Il suo ultimo libro, uscito quest'anno, è invece il suo primo racconto per bambini dal titolo My Little Brave Girl ispirato a sua figlia Banks Violet.

La vita privata

Hilary Duff è attualmente sposata con il musicista Matthew Koma con cui ha due figlie Banks Violet Bair e Mae James Bair. Il primogenito della Duff, invece, Luca Cruz è nato dal primo matrimonio dell'attrice con il giocatore di hockey sul ghiaccio Mike Comrie.