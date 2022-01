I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi intriganti storie da seguire e di cui appassionarsi. In questa settimana a cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio sono diverse le nuove uscite Netflix da non perdere. Tra queste abbiamo selezionato tre highlight per aviutarvi nella scelta del titolo che più si avvicina ai vostri gusti o, semplicemente, a quello di cui avete voglia in questo momento.

Il truffatore di Tinder (2 febbraio)

Iniziamo con un nuovo film documentario che Netflix ci propone in questi primi giorni di febbraio. Si intitola Il truffatore di Tinder ed racconta la storia di un fantasioso impostore che si finge un playboy milionario su Tinder e delle donne che decidono di smascherarlo. Tra uno swipe e l'altro, trovare l'amore online non è facile. Per questo Cecilie non crede ai propri occhi quando fa match con un playboy ricco e belloccio, scoprendo che è l'uomo dei suoi sogni. Ma la realtà si rivela ben diversa: quando la donna si rende conto che il sedicente uomo d'affari internazionale non è chi dice di essere, lui le ha già preso tutto e la favola lascia il posto a un thriller con vendetta. Cecilie scopre chi sono le altre persone finite nel mirino, le donne uniscono le forze e smettono di essere vittime, dando a "Il truffatore di Tinder" pane per i suoi denti. Questo avvincente documentario dai produttori di L'impostore - The Imposter e Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online racconta la loro storia mentre svelano la sua vera identità e si battono per consegnarlo alla giustizia.

Murderville (3 febbraio)

Passiamo a Murderville, una nuova miniserie in sei episodi che, racconta la storia in chiave comedy, la storia di un detective, Terry Seattle (Will Arnett) della sezione omicidi che passa ogni giorno insieme a un nuovo caso di omicidio e un nuovo ospite famoso come partner. Ma c'è un colpo di scena: le guest star di ogni episodio non hanno ricevuto il copione e non hanno idea di cosa succederà. Insieme a Terry Seattle dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini...ma sarà solo l'ospite speciale a decidere chi è l'assassino. Questa crime comedy è ispirata alla serie premiata ai BAFTA della BBC3, Murder in Successville, prodotta da Tiger Aspect Productions e Shiny Button Productions.

Le guest star saranno: Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, Sharon Stone

Il colore delle Magnolie 2 (4 febbraio)

Torna questa settimana anche Il colore delle Magnolie con la sua seconda stagione che continua a raccontare, in dieci nuovi episodi, la storia di tre migliori amiche (Maddie, Helen, and Dana Sue) nate e cresciute nel South Carolina a Serenity, una cittadina del sud degli USA dove tutti si conoscono e sanno tutto di tutti. All'inizio della seconda stagione Maddie, Helen e Dana Sue scoprono chi c'era nella macchina, ma questa è solo una delle tante sorprese svelate durante il ballo della scuola che ridefiniranno i rapporti tra gli abitanti della città, provocando la fine di amicizie e amori, e l'inizio di nuove storie... Questi segreti da tempo nascosti distruggono carriere, trasformano vite e cambiano le dinamiche del potere a Serenity. Nessuno è immune. Tra risate e pianti, le tre "dolci magnolie" continuano a lottare per sé e per i propri cari, anche quando il prezzo da pagare è molto alto. Scopriranno che ci sono problemi che nemmeno una serata a bere margarita può risolvere? E tu cosa aspetti: mesci ed esci!