Grey's Anatomy 18: torna (a sorpresa) la mamma di Meredith nella nuova stagione

Bella notizia per i fan di Grey's Anatomy perché sembra proprio che uno dei vecchi personaggi della serie tornerà a fare capolino nella nuova stagione. Stiamo parlando della mamma di Meredith, Ellis Grey che tornerà a recitare nella stagione 18 della serie più longeva di sempre della ABC. In Grey's Anatomy 17, Meredith Grey stava combattendo con il Covid e proprio grazie a questo espediente, la serie, diretta da Krista Vernoff, ha potuto far tornare in scena diversi vecchi volti scomparsi nel corso degli anni, deceduti nella trama di vecchie stagioni ma rimasti nel cuore dei fan di Grey's Anatomy. Tra questi ricordiamo il ritorno Lexie, la sorella di Meredith scomparsa insieme al suo fidanzato Marc Sloane in un'incidente aereo, lo stesso Marc, e come dimenticare il grande ritorno di George, il collega tirocinante e amico di Meredith fin dal primo episodio della serie, deceduto dopo aver subito delle gravissime ustioni, poi lo stesso Derek, fidanzato storico di Meredith, uscito dal cast anche lui.

Ognuno di questi personaggi è riapparso in quello che viene chiamato "tema della spiaggia" di Grey's Anatomy 17, cioè un'allucinazione della dottoressa Grey sul letto di ospedale a combattere contro il Covid, in cui ritrova la sua anima a vagare davanti al mare e incontrare volti importanti della sua vita

La defunta mamma di Meredith, però, non compariva nei cameo del medical drama della ABC prodotto da Shondaland ma, a sorpresa dei fan, tornerà nella trama della diciottesima stagione della serie.

Tutto sul ritorno della mamma di Meredith in Grey's Anatomy 18

Kate Burton riprenderà il suo ruolo di Dr. Ellis Gray in più episodi, a partire dalla premiere della stagione 18. Dal momento che la sequenza sulla spiaggia si è conclusa quando Meredith si è svegliata verso la fine della scorsa stagione, non è chiaro come verrà reintrodotta Ellis Gray nello show ma non ci resta che aspettare per scoprirlo in prima persona.

Il personaggio di Ellis, presente in un totale di 23 episodi di Grey's Anatomy, è apparso l'ultima volta nell'episodio "Blood and Water" della stagione 15 del 2019, in un sogno vissuto da Meredith.

Kate Burton, inoltre, ha ottenuto proprio per questo personaggio due nomination agli Emmy.

Quando esce Grey's Anatomy 18?

I nuovi episodi della 18esima stagione di Grey's Anatomy andranno in onda sul canale americano ABC a partire dal 7 settembre.