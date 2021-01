Harry Potter come serie tv sulla HBO. Tutto ciò che sappiamo

Harry Potter potrebbe tornare sul piccolo schermo e diventare una serie tv! A dare la notizia sull'adattamento televisivo della saga di J.K.Rowling che ha saputo conquistare un'intera generazione di bambini è stata la rivista americana The Hollywood Reporter secondo cui la serie dedicata al maghetto impersonificato da Daniel Radcliffe sul grande schermo sarebbe già in sviluppo alla HBO Max, la piattaforma streaming della WarnerMedia. Per ora, il progetto sarebbe solo all''inizio ma l'entusiasmo tra i fan inizia a diventare palpabile.

Harry Potter in tv: il progetto della Warner

La saga di J.K.Rowling ha già calcato il mondo dell'animazione video con 8 film basati sulla storia di Harry Potter ma la HBO starebbe valutando di trasporre la storia anche in tv. Per ora i dirigenti del canale americano starebbero conversando sui potenziali autori della sceneggiatura e su come gestire un adattamento televisivo della saga. Per ora non c'è nulla di confermato ma i media iniziano a vociferare, così come i fan. Dobbiamo sempre ricordare, però, che l'ultima parola spetta sempre a J.K.Rowling, dopotutto, Harry Potter è una sua creatura e tutti i diritti del franchise spettano a lei. Cosa succederà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.