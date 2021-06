New Amsterdam, al via la terza stagione: le anticipazioni della prima puntata

Stasera, martedì 1° giugno, in prima serata su Canale 5, arriva l’attesissima terza stagione di “New Amsterdam”, il medical drama che ha come protagonista il medico Max Goodwin interpretato da Ryan Eggold e il Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America.

Grazie alla fervida mente dello showrunner David Schulner, l’ultimo episodio della seconda stagione - Pandemic - mai andato in onda a causa della crisi sanitaria mondiale, aveva incredibilmente profetizzato quanto stava per accadere. La storia riprende, quindi, a un anno dall’esplosione della pandemia. A New York, Max e la sua squadra tentano di restare fedeli all’ottimismo che li ha sempre contraddistinti. La drammatica circostanza, però, ha fatto affiorare ancora di più le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max non intende più limitarsi a correggere un sistema in rovina. Ora intende demolirlo per costruirne uno più efficace.

Le storie di “New Amsterdam”, ispirate a vicende reali, sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d'America, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. Proprio per questo, il titolo si caratterizza come serie di denuncia. Clinici, paramedici e personale amministrativo hanno infatti un’unica missione: prestare aiuto a chi ne ha bisogno, gratuitamente.

New Amsterdam, dove eravamo rimasti: il riassunto della seconda stagione

Dove eravamo rimasti alla fine della seconda stagione? Max era alle prese con il suo ruolo di genitore single, la dottoressa Bloom lottava contro la dipendenza, il dottor Iggy Frome non navigava in ottime acque con il marito Martin e il dottor Reynolds stava per trasferirsi a San Francisco con la fidanzata. I protagonisti, adesso, dovranno affrontare la pandemia e saranno messi a dura prova quando il virus colpirà anche uno di loro, il dottor Kapoor. Per Max Goodwin questa emergenza sanitaria sarà l'occasione per denunciare ancora una volta le disuguaglianze del sistema sanitario.

New Amsterdam, le anticipazioni della prima puntata

Tre gli episodi della prima puntata di New Amsterdam in onda martedì 1° giugno, esordio della terza stagione del medical drama. In quello dal titolo Una nuova normalità, un 737 precipita nell'East River, sotto gli occhi dei medici. Non si registrano vittime ma solo feriti, sebbene alcuni in condizioni gravi. Quando gli investigatori interrogano l'equipaggio di volo, Iggy lotta contro il tempo per aiutare il pilota a scoprire la verità. Max capisce che i farmaci per curare il Covid scarseggiano, dopo che un collega contrae la malattia. Nel secondo, Lavoratori indispensabili, Max è costretto ad affrontare le strazianti conseguenze di una delle sue politiche. Reynolds risponde al suo appello per cercare di salvare Vijay ma la situazione è molto grave. Nel frattempo, Ella entra in travaglio prima del tempo. Infine, in Misure di sicurezza, Max tratta il caso della madre di Reynolds che ha subito un incidente domestico e, nel frattempo, è tentato da un'idea che potrebbe portare più entrate all'ospedale, ma resiste. Intanto Iggy e Sharpe non sono affatto contenti di dover fare i medici a distanza, mentre quest'ultima fa una scoperta sorprendente studiando il caso di un suo ex paziente.