Roberto Bolle insegna la danza agli italiani con "OnDance le Masterclass", da domani su Timvision

Da venerdì 26 marzo arriva su TIMVISION fa il suo debutto "OnDance le Masterclass", progetto nato dall’idea della star italiana della danza Roberto Bolle.

Prodotto in esclusiva da Artedanza per la TV di TIM, "OnDance le Masterclass" è una serie tv-show di 16 puntate: da Timvision la definiscono "una manifestazione di bellezza, cultura e divertimento dedicata a tutti gli appassionati del ballo" in cui maestri conosciuti e stelle della danza classica guidano lo spettatore in una esclusiva masterclass di un diverso stile di ballo.

La danza classica ma non solo: gli altri stili di ballo nelle puntate extra-abbonamento

Le quattro di danza classica hanno per protagonista lo stesso Roberto Bolle, per la prima volta nei panni di insegnante. Gli altri stili di ‘OnDance le Masterclass’ sono: Swing, Tango e Charleston, Hip hop, Street Jazz e Modern. A questi contenuti si aggiungono quattro lezioni di body workout e due lezioni di Punte.

Come spiegano da Timvision, le prime quattro lezioni di danza classica con Roberto Bolle sono comprese nell’abbonamento alla piattaforma di streaming, le rimanenti 12 sono disponibili a noleggio.

Dalle strade allo streaming: la "sopravvivenza alla pandemia" dello show di Bolle

"Ho da sempre immaginato il mio OnDance come uno strumento gioioso con cui portare la danza a tutti, nelle città, per le strade, al parco e condividerla in modo nuovo, insieme" ha rivelato Roberto Bolle "In questi ultimi mesi si è trasformato quasi in uno strumento di sopravvivenza non solo per la danza in sé, ma anche per tutti noi che, costretti a casa, con le scuole di ballo e le palestre chiuse, i teatri chiusi, la paura di stare vicini, attraverso la piattaforma di OnDance abbiamo potuto continuare a danzare idealmente insieme, restare in forma, ‘evadere’. Adesso, grazie a TIMVISION, questa possibilità si amplia, si fa più strutturata e capillare. Un ulteriore, prezioso strumento che la tecnologia ci mette a disposizione; indispensabile in un periodo come questo, ma sicuramente molto utile anche quando si tornerà alla normalità. Cosa che ci auguriamo possa avvenire al più presto, perché i teatri hanno bisogno di essere riaperti, come le palestre, le scuole di ballo, i centri sportivi. Noi tutti abbiamo bisogno che riaprano. Presto e in sicurezza".

Il trailer e la clip di "OnDance le Masterclass" con Roberto Bolle

TIMVISION ha pubblicato un teaser trailer e una clip di presentazione del nuovo show a puntate di Roberto Bolle, in uscita domani sulla piattaforma. Ecco i due video