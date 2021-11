Squid Game da finzione a realtà, nasce il primo parco divertimenti ispirato alla serie Netflix

Che Squid Game sia entrato a far parte della nostra vita è ormai un dato di fatto. La serie sudcoreana di Netflix ha condizionato non solo i nostri gusti seriali ma è diventata la protagonista di innumerevoli meme, videogiochi, costumi di Halloween, condizionando perfino le nostre abitudini comportamentali al punto tale da spingere alcuni bambini a "giocare" come se stessero partecipando in prima persona al macabro gioco dello Squid Game. Oggi, questa serie tv, che ha appena vinto il primato di titolo Netflix più visto di sempre sulla piattaforma di streaming, ha varcato il confine tra finzione e realtà prendendo vita in un parco divertimenti installato proprio sulle sembianze del famosissimo gioco della serie tv. A Los Angeles, infatti, nel quartiere di Koreatown, in occasione della festa di Halloween, è stato creato il primo parco giochi che ripropone le versioni reali dei sei giochi per bambini di Squid Game, aperto per un solo giorno a tutti quelli che volevano provare dal vivo a giocare a Green Light, Red Light o a leccare i famosissimi biscotti Dalgona in pasta di zucchero, senza, ovviamente, rischiare di perdere la vita.

Red Light! Green Light! As a Halloween surprise, we brought Squid Game to life in LA's Koreatown as a one-day event for locals to who dared to play pic.twitter.com/fjEe4toPXo — Netflix (@netflix) October 30, 2021

Le altre esperienze reali dedicate a Squid Game

Il parco a tema di Los Angeles non è l'unica esperienza reale legata a Squid Game aperta al pubblico. Anche ad Abu Dhabi, infatti, settimane fa era stato creato un evento speciale e super esclusivo per i fan del survival game coreano dove due squadre da 15 giocatori ciascuna si sono sfidate nei sei giochi della serie. Come si poteva partecipare? Semplice, bisognava rispondere ad alcune domande molto specifiche sulla serie Netflix e dimostrare di essere grandi fan del k-drama.