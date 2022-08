Netflix rifà Piccole Donne in versione sudcoreana (ed è la prima volta nella storia)

Netflix sta lavorando a una versione sudcorena di Piccole Donne. L'iconico romanzo di formazione di Louisa May Alcott avrà, per la prima volta nella storia, una nuova versione k-drama. Dal palcoscenico al grande schermo, per poi passare alla televisione, sono stati numerosi gli adattamenti di Piccole Donne ma non era mai stata fatta una versione sudcoreana del libro, finora. Netflix, infatti, è pronta a lanciare questo nuovo k-drama di dodici episodi, della durata di 60 minuti l'uno, molto presto rendendo uno dei grandi classici della letteratura americana una storia moderna e dall'atmosfera diversa e innovativa. La serie è diretta da Kim Hee Won, che in precedenza aveva diretto Vincenzo, Money Flower e Fated to Love You mentre la sceneggiatura è di Jung Seo Kyung, che in precedenza ha scritto le sceneggiature di The Handmaiden, Mother, e Thirst.

Qui il trailer di Piccole Donne in versione coreana

Di cosa parla Piccole Donne

La storia di Piccole Donne è quella di tre sorelle legate da uno stretto legame che sono cresciute in povertà e che vengono coinvolte in un grave incidente e saranno costrette ad affrontare la famiglia più ricca della nazione.

Quando esce la serie coreana di Piccole Donne su Netflix

Piccole Donne, versione coreana debutterà sul catalogo Netflix il prossimo 3 settembre 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. La particolarità di questa serie è che debutterà con un episodio a settimana per un totale di sei settimane.