Peaky Blinders 6: torna Tom Hardy nel gran finale di serie (e c'è la data di uscita)

L'attesa per i nuovi episodi di Peaky Blinders cresce sempre di più da parte dei fan di questa amatissima serie britannica. Il crime sulla vita dei criminali nella Birmingham degli anni '20 ha mostrato in anteprima le prime immagini della nuova e ultima stagione che annunciano un grande (e sperato) ritorno nel cast della serie. Stiamo parlando di Tom Hardy, l'attore che interpreta l'affascinante personaggio di Alfie Solomons, capo della banda ebrea di Camden Town che fa capolino nel nuovo teaser di Peaky Blinders 6 appena rilasciato sui social della BBC, il canale televisivo che distribuisce la serie insieme a Netflix. Ma entriamo più nel dettaglio per capire meglio tutto quello che sappiamo sulla sesta stagione di Peaky Blinders e quando potremo vederla sul catalogo Netflix.

Il ritorno di Alfie Solomons in Peaky Blinders 6

Sembra proprio che Alfie tornerà a dare filo da torcere a Tommy Shelby nella nuova stagione di Peaky Blinders. Il personaggio, interpretato da Tom Hardy è stato rivale di Shelby fino alla fine della quarta stagione quando, in uno scontro, era stato dato per morto. I fan della serie, però, non hanno mai voluto rinunciare all'idea che Alfie potesse tornare. Nel finale della quinta stagione, infatti, era stato svelato che Solomons era vivo. Ora, con l'arrivo del teaser della sesta stagione non solo scopriamo che Alfie tornerà ma anche che dovrà fare un favore al suo grande rivale.

Dopo Peaky Blinders 6? Un film

Quale sarà il futuro di Peaky Blinders dopo la sesta stagione? A rivelarcelo è lo stesso creatore, Steven Knight, che la storia di questa apprezzatissima serie continuerà sul grande schermo con un film. Per ora non abbiamo molte informazioni sul progetto ma non ci resta che attendere il gran finale di serie per capire da dove verrà ripresa la storia nel lungometraggio.

Quando esce Peaky Blinders 6 su Netflix

Peaky Blinders 6 uscirà sulla BBC e poi su Netflix nei primi mesi del 2022.