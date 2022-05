The Lincoln Lawyer, arriva su Netflix la serie sui bestseller di Michael Connelly

Manca pochissimo all'uscita del nuovo attesissimo titolo Netflix tratto dai bestseller di Micheal Connelly. Si intitola The Lincoln Lawyer ed è un crime/thriller che racconta la storia de La lista, il secondo romanzo del ciclo di libri che ha come protagonista Mickey Haller. Questa storia, prima di diventare una serie tv, era già stata adattata per il grande schermo nel 2011 in un film con Matthew McConaughey come protagonista. Al posto dell'attore americano, premio Oscar per Dallas Buyers Club, è stato scelto Manuel Garcia-Ruflo (Assassinio sull'Orient Express) mentre gli showrunner sono David E. Kelley con Ted Humphrey.

Ma scopriamo qualcosa di più su questo atteso titolo Netflix e soprattutto quando potremo trovarlo sul catalogo della piattaforma di streaming.

Di cosa parla The Lincoln Lawyer

La serie è incentrata sulla storia dell'idealista e anticonformista Mickey Haller ha il suo studio legale sul sedile posteriore della sua Lincoln Town Car, da cui segue casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles.

Qui il trailer di The Lincoln Lawyer

Quando esce The Lincoln Lawyer su Netflix

The Lincoln Lawyer debutterà su Netflix il 13 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.