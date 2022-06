The Sandman: annunciata la data di uscita della serie Netflix nel teaser ufficiale

Netflix ha annunciato la data di uscita di The Sandman, la nuova serie dark-fantasy ispirata all'omonimo fumetto di Neil Gaiman nonché uno dei titoli più attesi dell'anno sulla piattaforma di streaming. Il occasione del primo giorno della Geeked Week, l’evento internazionale virtuale di cinque giorni dedicato ai fan dell’intrattenimento geek sui canali ufficiali di Netflix, YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook, il colosso dello streamig, tra i tanti approfondimenti e annunci sulle serie tv della prossima stagione, ha dedicato uno spazio a The Sandman con la pubblicazione di un nuovo teaser ufficiale che rivelava proprio il giorno di uscita della serie. Ecco le prime immagini e cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova storia Netflix.

Qui il teaser di The Sandman

Di cosa parla The Sandman

In The Sandman è possibile ritrovare un ricco connubio di mitologia e fantasy dark in cui la fiction moderna si intreccia con il dramma storico e la leggenda. La trama segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l'influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza.

Quando esce The Sandman su Netflix

The Sandman farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 5 agosto 2022 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.