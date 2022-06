Keep Sweet è la docu-serie Netflix dove The Handmaid's Tale diventa realtà

Keep Sweet, pregare e obbedire

Tutti conosciamo la storia di The Handmaid's Tale, la serie con protagonista Elisabeth Moss, adattamento del romanzo distopico di Margaret Atwood. Un gruppo di fondamentalisti crea un mondo dittatoriale, fondato su principi religiosi, dove le donne vengono considerate mere portatrici di bambini, vengono violentate e passate da un uomo all'altro come fossero usa e getta. Sembra solo distopia o frutto della vivida immaginazione di una mente creativa ma il mondo immaginato dalla scrittrice canadese non è poi così lontano dalla nostra realtà, anzi, ne è già stato parte.

Donne vestite tutte uguali, con una tunica lunga che le copre completamente, i capelli raccolti, le calze, l'abbigliamento intimo lungo e quel salutarsi tra loro con benedizioni divine. Noi siamo abituati a vederle in TV, interpretate da attrici e parte della trama di una storia immaginaria. Quelle donne, però, sono realmente esisitite e continuano a far parte di una remota realtà che non tutti conoscono, quella dei componenti della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, una sezione speciale del mormonismo che pratica la poligamia e Netflix, con un intenso e scioccante documentario dal titolo Keep Sweet, pregare e obbedire, ci ha raccontato la loro incredibile storia.

Basta tornare qualche anno indietro nel tempo ma non troppi, sono gli inizi degli anni Duemila quando in una cittadina dello Utah, negli Stati Uniti, un membro della chiesa, Warren Jeffs, oggi condannato all'ergastolo più vent'anni per due accuse di violenza sessuale su minori, si è finto profeta e discendente diretto di Dio, costruendo un'impero dietro le sue menzogne e promuovendo il traffico di giovani donne a scopi sessuali. Chi era nato e cresciuto in quella comunità isolata dal mondo, però, non conosceva altre verità al di fuori di quella e non poteva che credere alle parole del profeta. Si trattava di una vera e propria dittatura, per le donne era vietato di indossare il colore rosso, le fantasie e qualsiasi tipo di tonalità che non fosse pastello, i capelli erano dovevano obbligatoriamente essere raccolti in un'unica acconciatura e la biancheria intima doveva essere lunga. In più Warren decideva chi doveva sposarsi con chi (e spesso si trattava di minorenni), le donne erano obbligate ad avere rapporti sessuali (anche se minorenni) ed essendo una comunità poligama, tutti avevano più di una moglie, lui stesso ne aveva raggiunto un totale di 67.

Netflix con quattro dettagliati e intensi episodi che raccolgono le testimonianze di chi ha vissuto in quella dittatura e ne è uscito e video inediti sulle attività dei fondamentalisti all'interno della loro struttura, fa un quadro chiaro, sconvolgente e toccante di quanto sia facile essere mentalmente manipolati e di come, anche in una società sviluppata come la nostra, possano ancora esserci realtà che vanno al di là della legge, della morale e dei diritti umani.

Voto: 7