Le 7 vite di Lea è la nuova serie Netflix che non merita di passare inosservata

Le 7 vite di Lea

Non è certo tra i titoli Netflix più attesi o chiacchierati dell'ultimo periodo. Si nasconde, timida, nel catalogo della piattaforma di streaming tra le nuove uscite di aprile e i titoli altisonanti come Russian doll 2 o Anatomia di uno scandalo. Ha un titolo enigmatico e una locandina che non è che colpisce più di tanto ma se si va oltre le apparenze e la si sceglie non si resterà di certo delusi. Le 7 vite di Lea, infatti, è la nuova serie francese di Netflix che non merita proprio di passare inosservata.

7 episodi, così come 7 le diverse vite che Lea, una ragazza di diciotto anni, in piena crisi esistenziale, vivrà andando avanti e indietro nel tempo, tra il 2022 e il 1991, per cercare di risolvere un mistero legato a un cadavere di un ragazzo trovato morto a distanza di trent'anni dalla sua scomparsa. Quello di Lea è un viaggio di crescita e scoperta di se stessa e del mondo che la circonda, dei suoi genitori, delle scelte che gli adulti sono costretti a fare per responsabilità, degli errori che qualunque essere umano commette e di cui poi si pente troppo tardi.

Ma Lea ha l'occasione di fare meglio e cambiare il corso degli eventi. E così inizia il suo è un viaggio conoscitivo che vivrà nei panni di un diverso personaggio in ogni episodio. Ogni volta che va a dormire, infatti, Lea si sveglia nel 1991 e nel corpo prima di sua madre, poi di suo padre e poi ancora di ognuna delle persone coinvolte nella vita e nella morte di quel ragazzo scomparso trent'anni prima il cui caso è rimasto irrisolto e avvolto nel mistero.

Il percorso a ritroso nel tempo di Lea culmina nel giorno esatto della morte del ragazzo che lei cerca di salvare a tutti i costi manipolando il passato per manipolare così il presente e cercare di rendere la vita dei suoi genitori migliore rispetto a quella che si sono creati portandosi addosso un senso di colpa lungo un'eternità. E Lea fa tutto questo al costo di rinunciare perfino alla sua stessa vita.

Appassionante, originale e non scontata nè nel finale nè nella trama in sé, Le 7 vite di Lea è un vero e proprio esempio di prodotto ben riuscito e personaggi ben studiato con una morale di altruismo che lascia davvero il segno.

Non fate l'errore di scartarla perché vale la pena di essere vista e gustata con calma.

Voto: 7 e mezzo