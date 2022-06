Netflix con La rete delle illusioni lancia un allarme sui pericoli del web

Il web ha preso il sopravvento delle nostre vite ormai da anni. Con l'arrivo di internet, dei social media e delle identità virtuali, la realtà così come la conoscevamo, ha preso una piega nuova, si è arricchita di un mondo alternativo in cui potersi rifugiare per scappare da quello reale, o semplicemente, dalle proprie paure. Quanto, però, ci si può spingere oltre in una realtà virtuale? Quali sono i rischi dell'assumere un'identità immaginaria e considerare reale e importante solo un mondo dietro lo schermo di un computer? Da queste domande nasce una nuova e interessantissima docuserie Netflix, La rete delle illusioni, che riflette sul lato oscuro del web e che racconta storie diverse, di persone reali vittime di raggiri, violenze, minacce e perfino morte a causa degli "assassini" del web. Si tratta di una serie antologica che, con sei episodi, non ha paura di far vedere cosa può accadere alla mente umana quando resta intrappolata in meccanismi legati alla smania di popolarità, alla voglia di riscatto per una vita che non è come la si voleva o alla non accettazione del proprio essere.

Quelle raccontate da questo documentario Netflix sono storie drammatiche, storie che hanno condizionato per sempre la vita delle persone che hanno subito reati per cui hanno dovuto affrontare processi, sedute psicologiche e volontà di suicidio. Tra i crimini mostrati c'è il cosiddettio swatting, cioè false segnalazioni fatte per inviare una squadra di forze dell'ordine speciali in alcuni luoghi e vendicarsi per questioni futili come aver perso in un videogioco o ancora il sextortion, cioè il reato di estorsione che spinge criminali al ricatto attraverso immagini o video di nudo o di sesso, sempre più diffuso e sempre più pericoloso.

Traumi psicologici, morte di persone innocenti, un costante senso di paura, e, in alcuni casi, perfino il suicidio sono solo alcune delle conseguenze estreme dei pericoli del mondo virtuale che stanno diventando sempre più comuni nella nostra realtà e che, se non studiati meglio, conosciuti e affrontati, potrebbero diventare sempre più frequenti e pericolosi. E Netflix, con La rete delle illusioni, prova a lanciare un allarme, nel suo piccolo, per far rfilettere e mettere in guardia il pubblico sfruttando la sua piattaforma e il potere delle immagini. E ci riesce.

Voto: 6 e mezzo