How I Met Your Father: è online il primo trailer e la data di uscita ufficiale

La nuova versione di How I Met Your Mother sta per arrivare. Lo spin-off di una delle dramedy più di successo dell'ultimo decennio sta per fare il suo debutto sul piccolo schermo per raccontare la storia, dal punto di vista femminile, di come una donna ha incontrato il padre dei suoi figli. A prendere il posto di Ted Mosby ci sarà Sophie, la nuova protagonista della serie interpretata da Hilary Duff che torna sul piccolo schermo dopo una lunga pausa dai riflettori. Insieme a lei ci saranno altri volti già noti come Kim Cattral (Sex and the City) che presterà la sua voce per la narrazione della storia ma allo stesso tempo comparirà in prima persona sullo schermo (a differenza di quanto accadeva nella serie originale dove la versione adulta di Ted non veniva mai mostrata), Chris Lowel (Veronica Mars), Tom Ainsley (The Royals) e tanti altri. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le novità di How I Met Your Father e, soprattutto, la data di uscita della serie.

Qui il trailer ufficiale di How I Met Your Father

How I Met Your Father: tutto quello che sappiamo sulla trama e sul cast

Nata dagli showrunner di This is Us, Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, lo spin-off di How I Met Your Mother racconta la storia di Sophie (Hilary Duff) che, raccontando a suo figlio come ha conosciuto suo padre, rivive i momenti più belli della sua giovinezza. Un lungo flashback riporta la protagonista della storia nel 2021 quando, insieme al suo fidato gruppo di amici, è alla ricerca di se stessa e del suo posto nel mondo in una società sempre più indirizzata verso app di incontri e dove scegliere cosa si vuole fare nella vita è sempre più difficile. Questa serie non solo prende spunto dalla storia di How I Met Your Mother ma anche dalla sua struttura di racconto, l'episodio pilota, infatti, è stato diretto proprio dalla regista di How I Met Yout Mother, Pamela Fryman. La storia, però, sarà diversa dall'originale, così come il cast che vede la presenza, insieme alla Duff e a Kim Cattral, anche di Chris Lowen nei panni di Jesse, uno dei migliori amici di Sophie, Francia Raisa che sarà Valentina, la coinquilina di Sophie, Tom Ainsley come Charlie, il ragazzo di Valentina e poi Tien Tran nei panni di Ellen, la sorella adottiva di Jesse e Suraj Sharma come Sid, il migliore amico di Jesse.

Quando esce How I Met Your Father e dove guardarlo

Lo spin-off di How I Met Your Mother farà il suo debutto negli Stati Uniti sulla piattaforma Hulu il 18 gennaio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. In Italia sarà possibile seguire le avventure di How I Met Your Mother successivamente sulla piattaforma Disney+ ma non è ancora stata annunciata una data ufficiale.