Netflix: è uscito il trailer ufficiale della terza stagione di Formula 1: Drive to Survive

È appena uscito il trailer della terza stagione della serie Netflix Formula 1: Drive to Survive. La piattaforma di streaming ha infatti rilasciato il primo trailer ufficiale che riassume le immagini salienti dei nuovi episodi della serie dedicata allo sport più veloce al mondo. I nuovi dieci episodi della stagione 3 della serie saranno disponibili su Netflix a partire dal 19 marzo 2021 e, come sottolinea lo stesso colosso di streaming, questa stagione sarà la più drammatina fino a ora e permetterà ai fan dello sport di dare uno sguardo ancora più ravvicinato dietro le quinte della vita dei piloti in lotta per la vittoria delle loro squadre in un'annata senza precedenti.

La stagione 2020 della formula 1, infatti, è stata drammaticamente interrotta in Australia a causa della pandemia COVID-19, per poi riprendere in modo emozionante in Austria, nello stesso anno. Intense battaglie, feroci rivalità, podi inaspettati e l'incredibile settimo titolo mondiale di Lewis Hamilton rendono questa stagione la più ricca d’azione fino ad ora.

I produttori esecutivi della serie sono il premio Oscar James Gay Rees (Amy, Senna) e Paul Martin (Diego Maradona) per Box to Box Films.

Formula 1 Drive to Survive - Stagione 3: tailer