Una mamma per amica avrà mai un continuo? Parla la creatrice Amy Sherman-Palladino

Avevamo lasciato Lorelai e Rory a Stars Hollow, sedute, l'una accanto all'altra, sui gradini del gazebo che ha accompagnato alcuni dei momenti più importanti della loro vita. Le avevamo lasciate mentre si guardavano negli occhi e Rory rivelava a sua mamma che aspettava un figlio. Un finale brusco, sconvolgente, inaspettato che, finora, a sette anni dal revival che le aveva fatte tornare sullo schermo dopo anni dal finale della serie originale, non ha ancora avuto un suo continuo. Ma ci sarà un'ulteriore stagione di Una mamma per amica? Continuerà la storia delle ragazze Gilmore che ha accompagnato l'adolescenza di tutti quelli nati negli anni '90? A parlare di un possibile continuo della serie è la sua creatrice, Amy Sherman-Palladino che, in questa ipotesi, non ha mai smesso di credere.

Cosa ne sarà di Una mamma per amica?

La Palladino, durante il Woodstock Film Festival di due anni fa aveva accennato alla questione parlando di un possibile continuo per Una mamma per amica, soprattutto dopo i quattro episodi del revival debuttati su Netflix nel 2016 ma solo pochi mesi fa è tornata ad affrontare l'argomento in occasione dei 22 anni di anniversario della serie il cui debutto è avvenuto il 5 ottobre del 2000 sulla WB. La Sherman-Palladino ha dichiarato di essere aperta a un nuovo revival della serie anche se, di ostacoli per la sua realizzazione, ce ne sarebbero non pochi.

"Il bello delle famiglie è che c'è sempre una storia da raccontare - ha dichiarato Amy - Una mamma per amica non avrà mai una vera e propria fine, non ci sarà mai una chiusura nella storia di Lorelay ed Emily così come quella tra Lorelai e Rory, nonostante i conflitti adesso che è anche incinta e intenta a trovare il suo posto nel mondo"

La Palladino ha anche dichiarato che pensa continuamente, insieme a suo marito e collega Daniel, a quella che potrebbe essere la storia perfetta per le Gilmore Girls anche se, per la realizzazione di una nuova stagione della serie, gli ostacoli sono diversi. In primis il fatto che gli attori hanno una propria vita e nuovi impegni lavorativi il che rende difficile mettere insieme tutti per lavorare a un continuo di Una mamma per amica. Anche se Amy è fiduciosa è ammette che "se si presentasse il momento giusto, una nuova stagione della serie la farebbe in un secondo".