Tutto su Untold, la nuova docuserie Netflix che racconta i campioni dello sport a riflettori spenti

5 film in 5 settimane per mostrare tutto il "non detto" dello sport e tutto ciò che c'è dietro la nascita di un grande campione

Cinque film per raccontare cinque campioni dello sport in cinque settimane. Si tratta di Untold, l'evento docuserie di Netflix che, dal 10 agosto al 7 settembre, svelerà i retroscena della vita e dei successi di alcuni dei più importanti esponenti dello sport a livello internazionale con una prospetiva reale, tangibile e anche "cruda" su questo mondo e su cosa serve conquistare e a cosa serve rinunciare per diventare un grande campione. A distanza di una settimana l'uno dall'altro, questi racconti per immagine mostreranno l'impegno, la determinazione e la perseveranza che fanno di qualsiasi uomo o donna un grande sportivo e analizzeranno, a ritroso, alcuni dei più importanti eventi sportivi della storia, dal tennis al pugilato fino a passare per il basket.

Untold inizia ognuno dei suoi racconti da un momento cruciale: che sia un incontro importante, le Olimpiadi o i playoff, si parte dalla fase più alta della parabola sportiva andando ad analizzare, poi, i retroscena e gli eventi che hanno portato quello che era una semplice persona con una passione a diventare il campione o la campionessa di quella specifica categoria sportiva. Tra testimonianze di chi ha vissuto in prima persona quei momenti, l'analisi di come la stampa ha raccontato quei successi e una riflessione, mai attuale quanto ora, sull'importanza del racconto dello sport e di alcuni suoi aspetti spesso celati a livello mediatico, Untold saprà accompagnare gli spettatori in un viaggio lungo e appassionante che non mostrerà solo la conquista della medaglia o l'importanza di un allenamento costante per raggiungere i propri obiettivi ma fungerà, attraverso i suoi protagonisti, da esempio di messa in pratica di valori non solo sportivi ma anche umani come il senso di appartenenza, l'abbattimento delle diversità e la dedizione al sacrificio.

Untold rivela la grinta, la resistenza, le delusioni, i trionfi, la violenza, l'aspetto comico e il pathos che si nascondono dietro la fatica che porta uno sportivo a diventare un campione, che si tratti della famosa "Rissa del Palace" tra Pacers e Pistons, delle riflessioni di Caitlyn Jenner sul suo percorso alla conquista dell'oro olimpico, della boxer Christy Martin nella battaglia più importante della sua vita fuori dal ring, del tennista professionista Mardy Fish che rivela la sua lotta per la salute mentale o anche della squinternata squadra di hockey dei Trashers che prende ordini dal figlio adolescente di un presunto boss della mafia, questa docuserie saprà entrare nel cuore degli spettatori mostrando il lato "umano" di ogni campione tra debolezze e insicurezze, facendo capire che non si nasce vincitori e non si è destinati a essere perdenti.

I cinque film di Untold sono diretti da Chapman Way e Maclain Way (Wild Wild Country), Floyd Russ (Zion), Laura Brownson (The Rachel Divide, Lemon) e Crystal Moselle (Betty, The Wolfpack).

La programmazione di tutti i film di Untold