Perché non dovreste perdete tempo a guardare Virgin River 4

Ci sono serie romantiche in grado di mantenere un buon equilibrio tra "sdolcinatezza" e realismo, serie romantiche dove la trama riesce a regalare qualche risvolto interessante e imprevedibile oltre alle scene d'amore, serie romantiche che risultano non banali ed eccessivamente sdolcinate. Virgin River non è una di queste. Appena uscita su Netflix con la sua quarta stagione, la serie con Martin Henderson e Alexandra Breckenridge, tratta dai romanzi di Robyn Carr, risulta essere una totale perdita di tempo (e budget Netflix). I dodici nuovi episodi, decisamente troppi e troppo lunghi per una trama piena di buchi e accessorie new entry nel cast, non sono in grado di tenere assolutamente incollati allo schermo gli spettatori, nonostante i continui "colpi di scena" buttati qua e là nella trama ma mai approfonditi come si dovrebbe, così come non sono approfonditi i nuovi personaggi della storia che risultano quasi inutili. Con questo nuovo capitolo la storia di Virgin River non è andata molto avanti rispetto al passato, anzi, non succede proprio nulla di nuovo se non alla fine. Forse, infatti, basta guardare anche solo l'ultimo episodio per tenersi al pari con la trama, dato che nelle dieci puntate precedenti accade poco o niente di interessante se non alti e bassi (forzati) tra Mel e Jack, qualche personaggio nuovo introdotto a forza nella trama, come ad esempio Cameron o Danny, che dovevano essere il centro della novità ma sono risultati solo un accessorio messo lì per riempire lo spazio degli episodi e per dare una pervenza di novità a una storia che, ormai, non ha più motivo di andare avanti.

Virgin River 4 è una totale delusione e tra il guardarla e non guardarla non cambia poi molto. Anche la storia d'amore tra Mel e Jack ha fatto il suo tempo. Si possono inserire "ostacoli" al loro amore come gravidanze a rischio, paternità misteriosa del bambino, problemi di alcolismo e qualche piccolo litigio ma risulta tutto "forzato" e poco credibile.

Per non parlare, poi, dell'aspetto mistery della serie, anch'esso forzato e prevedibile in ogni suo aspetto. Forse gli autori di Virgin River dovrebbero solo mettersi l'anima in pace e concludere la storia il più presto possibile perché non c'è più molto da aggiungere a questo racconto della vita tranquilla di villaggio sperduto tra le montagne della California.

Voto: 4