Temptation Island 2020, chi sono Annamaria e Antonio: lavoro, età e presentazione

Annamaria e Antonio sono tra una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in onda a partire da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Chi sono Annamaria e Antonio: lavoro e storia d'amore

Annamaria (43 anni) e Antonio (33 anni) vivono a Napoli e sono fidanzati da due anni e mezzo. Lei, con un matrimonio alle spalle, fa la segretaria in un’azienda, lui, papà di una bimba di 3 anni avuta da una precedente relazione, lavora come rider per una compagnia di food delivery.

Chi sono Annamaria e Antonio: problemi di coppia

Annamaria, nonostante l’amore che prova per Antonio e l’affetto per la figlia di lui, ha forti dubbi sul loro futuro insieme, complici alcune “marachelle” che appartengono al passato di Antonio. Per lei Temptation Island è l’occasione per scoprire se vale la pena investire il proprio tempo e donare il proprio amore ad un uomo più giovane e di cui non si fida al 100%.

Antonio, invece, non ha dubbi: «Partecipo a Temptation Island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato, che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole»

Annamaria e Antonio, il percorso a Temptation Island

Prima puntata. Come volevasi dimostrare, Antonio si è subito lasciato corteggiare dalle single (pur non arrivando ancora a comportamenti compromettenti). E Annamaria è andata su tutte le furie. Non solo: nel frattempo, sui social, stanno spuntando tante ragazze che dicono di essere state amanti dell'uomo negli ultimi mesi...

Seconda Puntata . Antonio e Annamaria sono sempre più lontani. Lui continua a divertirsi con le single ed è particolarmente interessato a Ilaria, con cui si concede un giro in barca tra abbracci e giochi. Annamaria, sempre più delusa, decide comunque di restare - dopo aver già fatto le valigie davanti a certe immagini - e non chiede nemmeno il falò di confronto. Quanto resisteranno ancora?

Ma non è finita qui, perché proprio durante la terza settimana di messa in onda della trasmissione, l'ex moglie di Antonio rilascia un'intervista in cui spiega di esser stata tradita lei stessa... E indovinate con chi? Annamaria, che di lì a poco ha cominciato una relazione proprio con Antonio...