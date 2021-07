Temptation Island: le coppie un mese dopo

Dopo Temptation che succede? Ecco che le domande ricevono risposte con l'incontro di Filippo Bisciglie con le coppie un mese dopo la fine del programma.

Questa edizione è stata ricca di alti, bassi e momenti shock (come lo schiaffo di Manuela a Stefano).

Jessica e Alessandro

La loro storia era finita al falò di confronto anticipato e non c'è stato alcun riavvicinamento, anzi. Entrambi hanno capito che non erano più fatti per stare insieme. Alessandro infatti continua a frequentare la ex tentatrice Carlotta. Jessica invece ha detto di essere in contatto con Davide: "Con il single Davide ci sentiamo spesso e se ci sarà la volontà di vedersi sarei felice, lui mi ha fatto sentire delle cose che era da tanto che non provavo. Ale è un buono e sono felice se lui ritrova se stesso". Parlando dei suoi sentimenti ha aggiunto: "Va tutto bene, i primi giorni è stato molto strano, poi mi sono abituata. È stato meglio così, sette anni non si dimenticano, siamo in rapporti civili e io gli voglio bene".

Floriana e Federico

La coppia che stava per scoppiare è invece felice. Le liti non mancano, ma i due sono sembrati molto affiatati, Federico ha anche detto di aver capito che lei è l'unica donna della sua vita e che tra poco potrebbero esseri le nozze. Floriana ha anche confermato a Filippo la sua felicità: "Mi auguro di essere sempre così, felice, tranquilla e spensierata".

Valentina e Tommaso: non stanno insieme, ma hanno fatto l'amore

Alessio e Natascia

Hanno iniziato una nuova fase della loro relazione, Alessio e Natascia hanno deciso di riprovarci. Hanno deciso di iniziare a parlare, a chiedersi scusa e di imparare a vivere la vita insieme tra spensieratezza e serietà. Stanno cercando un loro equilibrio, ma sono felici.