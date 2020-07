Filippo Bisciglia, 7 anni di 'Temptation Island': il messaggio a Maria De Filippi dopo la puntata

Gettando sabbia sul fuoco, Filippo Bisciglia spegne l'ultimo falò di questa settima edizione di 'Temptation Island' e dà appuntamento alla prossima estate per un nuovo avvincente viaggio nei sentimenti di altre coppie. Prima di salutare il pubblico, però, condivide su Instagram le sue emozioni a caldo su questa stagione record, che ha registrato di settimana in settimana ascolti sempre più alti.

Un avventura iniziata 7 anni fa, diventata per lui una grande storia d'amore: "Si dice che al settimo anno una storia d'amore possa subire una crisi - scrive su Instagram - La storia alla quale mi sto riferendo è la nostra, Noi, Voi e Temptation Island... Ma quale crisi? Io mi innamoro sempre di più del programma e di voi, voi che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore... Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all'ultimo, siete tutti nel mio cuore, ai ragazzi di Witty, ai telespettatori, a tutti gli amici del Web, Instagram, Facebook, Twitter che ogni anno, ogni messa in onda fate si che Temptation Island sia sempre al primo posto in Italia e nel mondo su Twitter (non a chiacchiere )... A tutti coloro che hanno fatto parte del programma in questi 7 anni, coppie, ragazzi e ragazze single".

Il grazie più sentito - e doveroso - è per Maria De Filippi, che lo scelse 7 anni fa e non ha mai cambiato idea: "Un ringraziamento speciale a colei che ha portato in Italia questo format, Maria - si legge nel post - A lei che mi ha dato la possibilità di condurlo. Grazie Mary". "Purtroppo è arrivato il momento di salutarci" conclude Bisciglia, e sulla sua riconferma, il prossimo anno, non sembra ci sia il minimo dubbio.