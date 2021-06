Temptation Island, Tommaso e Valentina: "Il tuo corpo è sacro". Elettra Lamborghini asfalta il 21enne

Prima puntata di Temptation Island questa sera, 30 giugno, e già dai primi minuti del programma le coppie hanno fatto fuoco e fiamme. Tre le coppie una ha attirato l'attenzione da subito, in realtà già dalla presentazione andata in onda nel giorni scorsi si intuiva che i 21 giorni del reality avrebbero messo a dura prova la coppia di Tommaso e Valentina.

Lei ha 40 anni, lui 21, l'età non sarebbe un limite se Tommaso non fosse eccessivamente geloso, in una forma quasi patologica. Tommaso descrive Valentina come una "bambola" proprio "come la volevo io", lui non vuole che lei sia troppo scoperta e quando indossa il costume deve per forza usare il copricostume, no a bikini ma solo interi. Valentina non può, anzi non deve, toccare o farsi toccare in nessun modo perché lei "è solo mia, devi guardare solo me, non li devi guardare gli altri".

Il tuo corpo è sacro, se ti toccano impazzisco. Devi metterti sempre il copricostume in spiaggia.

Queste le parole di Tommaso mentre stanno viaggiando sulla barca per raggiungere l'isola.

Valentina e Tommaso: l'enorme gelosia del 21enne

Il primo ad essere chiamato nel pinnettu è stato proprio Tommaso, la produzione sa cosa potrebbe dargli fastidio e quindi gli mostra la fidanzata che si sta provando dei bikini chiedendo consiglio alle altre ragazze. Tommaso: "Ah il bikini si mette? Io le ho preso i costumi interi e ora mette il bikini. Stupida! Quel costume secondo me è un po' troppo scollato".

Parlando con una delle tentatrici Tommaso ha poi spiegato le sue ragioni, anche un po' commosso: "Non può essere che lei si dimentichi di quanto sono geloso. Ho paura di perderla. Sono proprio geloso del suo corpo, una donna così appariscente la guardano tutti e mi fa paura, ogni volta che mi chiamano nel pinnettu mi esplode il cuore".

Tommaso: il tuo corpo è sacro, non mettere il Bikini

Elettra Lamborghini contro Tommaso

Anche Elettra Lamborghini ha detto la sua su Twitter ed è rimasta molto sconvolta dalle affermazioni di Tommaso. Sul social infatti ha scritto: "Io con uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo... al primo videoclip co la chiappa de fora non mi immagino nemmeno comunque sto adorandoh tuttoh"-

